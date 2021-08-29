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    «Райо Вальекано» снова проиграет?

    «Райо Вальекано» — «Гранада». Прогноз (к. 2.68) и ставки на чемпионат Испании 29 августа 2021 года

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    «Райо Вальекано» не забил ни одного мяча в первых двух турах Ла Лиги
    «Райо Вальекано» встретится на своем поле с «Гранадой» в рамках третьего тура чемпионата Испании. Матч пройдет 29 августа в Мадриде, начало — в 20:30 мск. «Райо Вальекано» — «Гранада»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 29 Августа 2021 года
    Райо Вальекано
  • Мадрид
    •  Райо Вальекано 20:30 Гранада Гранада
  • Гранада
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.60
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.90
  • Ставка!
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    «Райо Вальекано»

    «Райо Вальекано» после первых матчей оказался на последнем месте. Клуб из Мадрида пока не набрал ни одного очка и ни разу не забивал.

    В первом туре команда Андони Ираолы потерпела гостевое поражение от «Севильи» — 0:3. Единственным оправданием может стать ранее удаление голкипера — Люка Зидан (сын легендарного Зинедина Зидана) получил красную карточку уже на 16-й минуте.

    А на прошлой неделе «Райо» уступил в Сан-Себастьяне «Реал Сосьедаду». На этот раз счет не такой критичный — 0:1. К тому же, единственный гол соперник забил с пенальти.

    Но в любом случае, видно, что задержаться в Ла Лиге «Райо» будет непросто.

    «Гранада»

    «Гранада» в прошлом сезоне очень неплохо выступила в Лиге Европы и заняла девятое место в Ла Лиге. И судя по первым матчам, в клубе не намерены сдавать позиции.

    Новый чемпионат Испании «Гранада» начала с гостевого матча против «Вильярреала», который завершился вничью 0:0. Это, пожалуй, можно назвать успехом.

    А вот домашняя ничья с «Валенсией» наверняка разочаровала. Соперник сравнял счет незадолго до финального свистка.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Главным летним приобретением «Гранады» стал колумбийский нападающий «Севильи» Карлос Бакка.

    Прогноз и ставка

    На «Райо Вальекано» в этом матче можно поставить за 2.62, ничью букмекеры предлагают за 3.26, а победу «Гранады» — за 2.85.

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    Скорее всего, «Райо» снова не выиграет, но на этот раз хотя бы забьет. «Гранада» крепкий середняк, с которым мучаются даже топ-клубы.

    Ставка — обе команды забьют за 1.95.

    Также можно рассмотреть ставку на обе забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.68.

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    «Райо Вальекано» — «Гранада»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 29.08.2021. Прогнозы на футбол. «Райо Вальекано» снова проиграет?
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