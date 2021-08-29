«Райо Вальекано» встретится на своем поле с «Гранадой» в рамках третьего тура чемпионата Испании. Матч пройдет 29 августа в Мадриде, начало — в 20:30 мск. «Райо Вальекано» — «Гранада»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» после первых матчей оказался на последнем месте. Клуб из Мадрида пока не набрал ни одного очка и ни разу не забивал.

В первом туре команда Андони Ираолы потерпела гостевое поражение от «Севильи» — 0:3. Единственным оправданием может стать ранее удаление голкипера — Люка Зидан (сын легендарного Зинедина Зидана) получил красную карточку уже на 16-й минуте.

А на прошлой неделе «Райо» уступил в Сан-Себастьяне «Реал Сосьедаду». На этот раз счет не такой критичный — 0:1. К тому же, единственный гол соперник забил с пенальти.

Но в любом случае, видно, что задержаться в Ла Лиге «Райо» будет непросто.

«Гранада»

«Гранада» в прошлом сезоне очень неплохо выступила в Лиге Европы и заняла девятое место в Ла Лиге. И судя по первым матчам, в клубе не намерены сдавать позиции.

Новый чемпионат Испании «Гранада» начала с гостевого матча против «Вильярреала», который завершился вничью 0:0. Это, пожалуй, можно назвать успехом.

А вот домашняя ничья с «Валенсией» наверняка разочаровала. Соперник сравнял счет незадолго до финального свистка.

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Главным летним приобретением «Гранады» стал колумбийский нападающий «Севильи» Карлос Бакка.

Прогноз и ставка

На «Райо Вальекано» в этом матче можно поставить за 2.62, ничью букмекеры предлагают за 3.26, а победу «Гранады» — за 2.85.

Скорее всего, «Райо» снова не выиграет, но на этот раз хотя бы забьет. «Гранада» крепкий середняк, с которым мучаются даже топ-клубы.

Ставка — обе команды забьют за 1.95.

Также можно рассмотреть ставку на обе забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.68.