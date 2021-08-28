В четвертом туре чемпионата Франции «Марсель» будет принимать «Сент-Этьен». Матч пройдет на стадионе «Велодром» 28 августа. Начало встречи — в 22:00 мск. «Марсель» — «Сент-Этьен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Марсель»

Футбольный клуб из Марселя провел два полноценных матча из трех возможных и набрал в этих поединках 4 балла. Такие показатели и разница мячей — 5:4 делают «южан» восьмыми в Лиге 1.

Старт французского первенства «Марсель» встретил в гостях. На «Стад де ля Моссон» подопечные Хорхе Сампаоли отыгралась с 0:2 и выгрызли волевую победу — 3:2.

Вторая встреча «Марселя» состоялась на «Велодроме». В этом поединке хозяева сами вели в 2 мяча, а их соперник «Бордо» камбэкнулся во втором тайме, отобрав у «провансальцев» 2 балла (2:2).

Все прогнозы на Лигу 1

В рамках третьего тура парни Хорхе Сампаоли отправились в Ниццу, где зарубились с местным клубом. Но поединок был прерван из-за потасовки фанатов.

«Сент-Этьен»

Команда из Сент-Этьена провела 3 встречи, в ходе которых сумела накопить всего 3 балла. С разницей забитых/пропущенных 4:4 она находится на 11-месте.

В новом сезоне «Сент-Этьен» пока никому не проигрывал. В стартовой встреяе Лиги 1 подопечные Клода Пюэля расписали мировую с «Лорьяном» (1:1).

Во втором матче «святые» сошлись с «Лансом» на выезде. В результативной перестрелке соперники так и не выявили сильнейшего (2:2).

Последнюю встречу французского первенства «Сент-Этьен» провел против действующего чемпиона — «Лилля». Но и этот поединок завершился без победителя — 1:1.

Прогноз и ставка

Победа «Марселя» оценивается в 1.79, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.96, а на победу «Сент-Этьена» — 4.64.

В грядущем матче между собой сойдутся клубы, которые на двоих забили 9 голов и успели пропустить 8 мячей. Да, их поединки чаще пробивают ТБ .

Поэтому можно предположить, что в очной встрече голов также будет предостаточно. Наши прогноз и ставка — тотал больше 3 с коэффициентом 2.44.