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    На «Велодроме» будет много забитых мячей?

    «Марсель» — «Сент-Этьен». Прогноз и ставка (к. 2.44) на футбольный матч французской Лиги 1 28 августа 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Марсель» — «Сент-Этьен»
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    Димитри Пайет
    В четвертом туре чемпионата Франции «Марсель» будет принимать «Сент-Этьен». Матч пройдет на стадионе «Велодром» 28 августа. Начало встречи — в 22:00 мск. «Марсель» — «Сент-Этьен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 28 Августа 2021 года
    Марсель
  • Франция. Лига 1
    •  Марсель 22:00 Сент-Этьен Сент-Этьен
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.75
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 4.60
  • Ставка!
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    «Марсель»

    Футбольный клуб из Марселя провел два полноценных матча из трех возможных и набрал в этих поединках 4 балла. Такие показатели и разница мячей — 5:4 делают «южан» восьмыми в Лиге 1.

    Старт французского первенства «Марсель» встретил в гостях. На «Стад де ля Моссон» подопечные Хорхе Сампаоли отыгралась с 0:2 и выгрызли волевую победу — 3:2.

    Вторая встреча «Марселя» состоялась на «Велодроме». В этом поединке хозяева сами вели в 2 мяча, а их соперник «Бордо» камбэкнулся во втором тайме, отобрав у «провансальцев» 2 балла (2:2).

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    В рамках третьего тура парни Хорхе Сампаоли отправились в Ниццу, где зарубились с местным клубом. Но поединок был прерван из-за потасовки фанатов.

    «Сент-Этьен»

    Команда из Сент-Этьена провела 3 встречи, в ходе которых сумела накопить всего 3 балла. С разницей забитых/пропущенных 4:4 она находится на 11-месте.

    В новом сезоне «Сент-Этьен» пока никому не проигрывал. В стартовой встреяе Лиги 1 подопечные Клода Пюэля расписали мировую с «Лорьяном» (1:1).

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    • Во втором матче «святые» сошлись с «Лансом» на выезде. В результативной перестрелке соперники так и не выявили сильнейшего (2:2).

    Последнюю встречу французского первенства «Сент-Этьен» провел против действующего чемпиона — «Лилля». Но и этот поединок завершился без победителя — 1:1.

    Прогноз и ставка

    Победа «Марселя» оценивается в 1.79, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.96, а на победу «Сент-Этьена» — 4.64.

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    В грядущем матче между собой сойдутся клубы, которые на двоих забили 9 голов и успели пропустить 8 мячей. Да, их поединки чаще пробивают ТБ.

    Поэтому можно предположить, что в очной встрече голов также будет предостаточно. Наши прогноз и ставка — тотал больше 3 с коэффициентом 2.44.

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    «Марсель» — «Сент-Этьен»: прогноз, ставка (2.44), статистика, коэффициенты матча 28.08.2021. Прогнозы на футбол. На «Велодроме» будет много забитых мячей?
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