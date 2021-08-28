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    Продолжится ли победная серия «Брайтона»?

    «Брайтон» — «Эвертон». Прогноз (к. 3.00) и ставки на чемпионат Англии 28 августа 2021 года

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    «Брайтон» выиграл три матча кряду
    «Брайтон» сыграет на своем поле против «Эвертона» в рамках третьего тура чемпионата Англии. Матч пройдет 28 августа в Манчестере, начало — в 17:00 мск. «Брайтон» — «Эвертон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 28 Августа 2021 года
    Брайтон энд Хоув Альбион
  • Брайтон энд Хоув
    •  Брайтон энд Хоув Альбион 17:00 Эвертон Эвертон
  • Ливерпуль
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.35
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 3.15
  • Ставка!
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    «Брайтон»

    «Брайтон» провел четыре матча в ходе подготовки к новому сезону. В четырех товарняках «чайки» по разу сыграли вничью и победили, а также дважды уступили.

    В первой контрольной встрече подопечные Грэма Поттера разошлись миром с шотландским «Рейнджерс» (0:0), после чего они одержали верх над «Лутон Таун» (3:1).

    Два заключительных матча предсезонки оставили болельщикам «Брайтона» неприятный осадок, так как команда слилась «Берджесс Хилл» (0:1) и «Хетафе» из Испании (0:2).

    Все прогнозы на АПЛ

    А вот в новый сезон «Брайтон» ворвался мощно и выиграл три матча кряду. «Чайки» победили «Бернли» (2:1) и «Уотфорд» (2:0) в АПЛ, а также «Кардифф» (2:0) в Кубке Лиги.

    «Эвертон»

    Ливерпульский клуб с этого сезона возглавляет Рафа Бенитес, которого многие болельщики встретили не очень радушно. С новым наставником команда успела провести три товарняка.

    Сперва «Эвертон» победил по пенальти колумбийский «Мильонариос» (1:1, 10:9 п.), затем ливерпульцы обыграли «Пумас» из Мексики (1:0). В заключительной встрече предсезонки «ириски» уступили «МЮ» (0:4).

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  • 19/08/2021

    • Первый официальный матч «Эвертону» посчастливилось провести дома. На «Гудисон Парк» хозяева добыли волевую победу над «Саутгемптоном» (3:1).

    Во втором туре команда Рафы Бенитеса разошлась миром с «Лидсом» (2:2), после чего прошла в Кубке Лиги «Хаддерсфилд» (2:1).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,30.

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    Успех гостей оценивается в 3,30, тогда как ничья — в 3,20.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 3,00.

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    «Брайтон» — «Эвертон»: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 28.08.2021. Прогнозы на футбол. Продолжится ли победная серия «Брайтона»?
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