«Брайтон» сыграет на своем поле против «Эвертона» в рамках третьего тура чемпионата Англии. Матч пройдет 28 августа в Манчестере, начало — в 17:00 мск. «Брайтон» — «Эвертон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брайтон»

«Брайтон» провел четыре матча в ходе подготовки к новому сезону. В четырех товарняках «чайки» по разу сыграли вничью и победили, а также дважды уступили.

В первой контрольной встрече подопечные Грэма Поттера разошлись миром с шотландским «Рейнджерс» (0:0), после чего они одержали верх над «Лутон Таун» (3:1).

Два заключительных матча предсезонки оставили болельщикам «Брайтона» неприятный осадок, так как команда слилась «Берджесс Хилл» (0:1) и «Хетафе» из Испании (0:2).

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А вот в новый сезон «Брайтон» ворвался мощно и выиграл три матча кряду. «Чайки» победили «Бернли» (2:1) и «Уотфорд» (2:0) в АПЛ, а также «Кардифф» (2:0) в Кубке Лиги.

«Эвертон»

Ливерпульский клуб с этого сезона возглавляет Рафа Бенитес, которого многие болельщики встретили не очень радушно. С новым наставником команда успела провести три товарняка.

Сперва «Эвертон» победил по пенальти колумбийский «Мильонариос» (1:1, 10:9 п.), затем ливерпульцы обыграли «Пумас» из Мексики (1:0). В заключительной встрече предсезонки «ириски» уступили «МЮ» (0:4).

Первый официальный матч «Эвертону» посчастливилось провести дома. На «Гудисон Парк» хозяева добыли волевую победу над «Саутгемптоном» (3:1).

Во втором туре команда Рафы Бенитеса разошлась миром с «Лидсом» (2:2), после чего прошла в Кубке Лиги «Хаддерсфилд» (2:1).

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,30.

Успех гостей оценивается в 3,30, тогда как ничья — в 3,20.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 3,00.