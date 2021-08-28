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    БАТЭ будет торопиться?

    БАТЭ — «Ислочь». Прогноз, ставка (к. 1.72) на футбол, чемпионат Белоруссии, 28 августа 2021 года

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    БАТЭ
    БАТЭ сыграет на своем поле с «Ислочью» в рамках 21-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 28 августа, начало — в 20:30 мск. БАТЭ — «Ислочь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 28 Августа 2021 года
    БАТЭ
  • Борисов
    •  БАТЭ 20:30 Ислочь Ислочь
  • Минск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.28
  • X
  • 5.90
  • 2
  • 9.50
  • Ставка!
    •

    БАТЭ

    Борисовский гранд все никак не может вернуть себе желанный чемпионский титул. Вот и этот сезон вряд ли сулит команде чемпионство.

    На данный момент БАТЭ занимает 2 место в турнирной таблице чемпионата. В активе у команды 44 очка при отставании от лидера в 3 пункта.

    Правда, в минувшем туре БАТЭ потерял важнейшие очки. Ничья на выезде с «Энергетиком-БГУ» (1:1) — явный провал.

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    В первом круге БАТЭ победило на выезде у «Ислочи» (1:4). Плюс эти же команды сошлись в финале Кубка страны, и снова торжествовал БАТЭ (2:1).

    «Ислочь»

    Крепкий середняк белорусского чемпионата не в полной мере оправдывает свой статус. Команда способна дать бой лидерам, но может и потерять очки буквально на ровном месте.

    «Ислочь» в минувшем туре выиграло без игры. Виктория над «Спутником» — техническая, ведь соперник давно снялся с турнира.

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    • Нынешнее 10 место — довольно скромный показатель. При этом не стоит забывать, что минчане забивают реже, чем пропускают (26:35).

    Команда сейчас испытывает трудности в обороне. Вспомните хотя бы недавнее разгромное поражение от «Руха» (7:1).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на БАТЭ за 1.29, на ничью за 5.50, а на «Ислочь» — за 10.50.

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    Хозяева борются за чемпионский титул, и не имеют морального права терять очки.

    «Ислочь» пребывает не в лучшем состоянии, и вряд ли может рассчитывать на очки.

    Хозяева превосходят земляков в классе, к тому же наверняка используют проблемы соперника в обороне. Наши прогноз и ставка — Победа БАТЭ в 1 тайме с коэффициентом 1.72.

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    БАТЭ — «Ислочь»: прогноз, ставка (1.72), статистика, коэффициенты матча 28.08.2021. Прогнозы на футбол. БАТЭ будет торопиться?
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