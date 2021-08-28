БАТЭ сыграет на своем поле с «Ислочью» в рамках 21-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 28 августа, начало — в 20:30 мск. БАТЭ — «Ислочь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

БАТЭ

Борисовский гранд все никак не может вернуть себе желанный чемпионский титул. Вот и этот сезон вряд ли сулит команде чемпионство.

На данный момент БАТЭ занимает 2 место в турнирной таблице чемпионата. В активе у команды 44 очка при отставании от лидера в 3 пункта.

Правда, в минувшем туре БАТЭ потерял важнейшие очки. Ничья на выезде с «Энергетиком-БГУ» (1:1) — явный провал.

Все прогнозы на футбол

В первом круге БАТЭ победило на выезде у «Ислочи» (1:4). Плюс эти же команды сошлись в финале Кубка страны, и снова торжествовал БАТЭ (2:1).

«Ислочь»

Крепкий середняк белорусского чемпионата не в полной мере оправдывает свой статус. Команда способна дать бой лидерам, но может и потерять очки буквально на ровном месте.

«Ислочь» в минувшем туре выиграло без игры. Виктория над «Спутником» — техническая, ведь соперник давно снялся с турнира.

Нынешнее 10 место — довольно скромный показатель. При этом не стоит забывать, что минчане забивают реже, чем пропускают (26:35).

Команда сейчас испытывает трудности в обороне. Вспомните хотя бы недавнее разгромное поражение от «Руха» (7:1).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на БАТЭ за 1.29, на ничью за 5.50, а на «Ислочь» — за 10.50.

Хозяева борются за чемпионский титул, и не имеют морального права терять очки .

«Ислочь» пребывает не в лучшем состоянии, и вряд ли может рассчитывать на очки.

Хозяева превосходят земляков в классе, к тому же наверняка используют проблемы соперника в обороне. Наши прогноз и ставка — Победа БАТЭ в 1 тайме с коэффициентом 1.72.