26 июня «Сморгонь» на своем поле сыграет с «Гомелем» в 14-м туре чемпионата Белоруссии по футболу. Встреча начнется в 16:46 по мск. «Сморгонь» — «Гомель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сморгонь»

«Сморгонь» прошлый сезон проводила в первой лиге, где стала только шестой, но из-за ряда отказов других клуб получила билет в высший свет белорусского футбола.

Пока в элите «медведи» не могут освоится, находясь после 13 туров в зоне вылета, имея на своем счету всего лишь шесть набранных баллов. На текущий момент они добыли всего одну викторию .

Эта победа была добыта в родных стенах над другим новичком — «Спутником» 2:0. Еще три встречи «косолапые» свели вничью и девять раз были повержены, забили всего семь мячей, пропустили аж 30. В минувшем туре они расписали в Бресте ничью с «Динамо» 2:2.

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В родных стенах «Сморгонь» в текущем первенства разжилась четырьмя очками, раз победив при одной мировой и двух фиаско, разница мячей составляет 4:6.

«Гомель»

«Гомель» также провел прошлый сезон в первой лиге, заняв там второе место и повысился в классе. В элите на текущий момент он идет на четвертой строке , набрав в 13 играх 24 очка.

Пока в вышке «рыси» потерпели лишь три поражения. Одно из них состоялось пару туров тому назад на выезде от «Энергетик-БГУ» со счетом 2:3. При этом все эти неудачи были гостевыми.

Еще «зелено-белые» в текущем первенстве трижды расписывали мировые и выиграли семь игр. Так в минувшем туре они переиграли на своей поляне «Ислочь» со счетом 2:0.

Вне родных стен «Гомель» разжился всего восемью очками, дважды выиграв при двух мировых и трех фиаско, разница забитых и пропущенных в них составляет 11:11.

В минувшем сезоне одну из игр выиграл «Гомель» 3:1, а в другой был зафиксирован ничейный исход 1:1.

Прогноз и ставка на «Сморгонь» — «Гомель»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Гомеля» — 1.31, победа «Сморгони» — 8.50, ничья — 5.15.

На своем поле «Сморгонь» забивает регулярно. Так что от этой игры вполне можно ожидать обмена результативными ударами.