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    Помешает ли Хорватия выиграть группу Англии?

    Группа D на Евро-2020. Прогноз и ставки группу D чемпионата Европы по футболу 2020 года

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    Прогноз и ставки на Группа D на Евро-2020
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    Хорватия сыграет в группе D
    Одна из самых интересных групп на Евро-2020 — группа D. В ней сыграют Англия, Хорватия, Чехия и Шотландия. Как могут закончиться соревнования в квартете? Группа D на Евро-2020: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Хорватия

    Сборная Хорватии одержала лишь две победы в девяти предыдущих поединках во всех турнирах. При этом в пяти матчах она проиграла.

    Что касается предыдущих трех матчей, проводившихся в рамках мартовской квалификации на ЧМ, то здесь у хорватов 2 победы и поражение.

    Чехия

    В четырех предыдущих поединках во всех турнирах сборная Чехии одержала только одну победу. Между тем, в двух матчах она потерпела поражения.

    Все прогнозы на Евро-2020

    В отборе на ЧМ-2022 подопечные Ярослава Шилгавого выступают с переменным успехом. Они успели разгромить Эстонию (6:2), поделить очки с Бельгией (1:1) и проиграть Уэльсу (0:1).

    Англия

    Сборная Англии выиграла шесть последних поединков кряду во всех турнирах. В этих матчах она пропустила только один мяч.

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    • В квалификации ЧМ-2022 в марте «Родоначальники» разгромили Сан-Марино (5:0), а также победили Албанию (2:0 в гостях) и Польшу (2:1).

    Шотландия

    В пяти предыдущих поединках во всех турнирах сборная Шотландии избежала неудач. Правда, только в двух из них она победила.

    Календарь и таблица Евро-2020

    В недавно стартовавшем отборе к ЧМ-2022 скотты сперва поочередно поделили очки с Австрией 2:2 дома и Израилем 1:1 в гостях, а затем разгромили в родных стенах Фареры со счетом 4:0.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом группы Англию, коэффициент на победу которых в ней равен 1,36.

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    Следом за ней лучшие шансы имеет Хорватия — 4,00. Меньше оценивается успех Чехии — 12,00. Еще меньше — Шотландии — 15,00.

    Наши прогноз и ставка — Англия победит в группе за 1,36.

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