Одна из самых интересных групп на Евро-2020 — группа D. В ней сыграют Англия, Хорватия, Чехия и Шотландия. Как могут закончиться соревнования в квартете? Группа D на Евро-2020: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хорватия

Сборная Хорватии одержала лишь две победы в девяти предыдущих поединках во всех турнирах. При этом в пяти матчах она проиграла.

Что касается предыдущих трех матчей, проводившихся в рамках мартовской квалификации на ЧМ, то здесь у хорватов 2 победы и поражение.

Чехия

В четырех предыдущих поединках во всех турнирах сборная Чехии одержала только одну победу. Между тем, в двух матчах она потерпела поражения.

Все прогнозы на Евро-2020

В отборе на ЧМ-2022 подопечные Ярослава Шилгавого выступают с переменным успехом. Они успели разгромить Эстонию (6:2), поделить очки с Бельгией (1:1) и проиграть Уэльсу (0:1).

Англия

Сборная Англии выиграла шесть последних поединков кряду во всех турнирах. В этих матчах она пропустила только один мяч.

В квалификации ЧМ-2022 в марте «Родоначальники» разгромили Сан-Марино (5:0), а также победили Албанию (2:0 в гостях) и Польшу (2:1).

Шотландия

В пяти предыдущих поединках во всех турнирах сборная Шотландии избежала неудач. Правда, только в двух из них она победила.

Календарь и таблица Евро-2020

В недавно стартовавшем отборе к ЧМ-2022 скотты сперва поочередно поделили очки с Австрией 2:2 дома и Израилем 1:1 в гостях, а затем разгромили в родных стенах Фареры со счетом 4:0.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом группы Англию, коэффициент на победу которых в ней равен 1,36.

Следом за ней лучшие шансы имеет Хорватия — 4,00. Меньше оценивается успех Чехии — 12,00. Еще меньше — Шотландии — 15,00.

Наши прогноз и ставка — Англия победит в группе за 1,36.