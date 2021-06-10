В четверг, 10 июня, в третьем туре Балтийского Кубка в Таллине на стадионе «А. Ле Кок Арена» сборная Эстонии сыграет с национальной командой Латвии. Встреча начнется в 19:00 по мск. Эстония — Латвия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Эстония

Сборная Эстонии, которая в постсоветский период ни разу не выигрывала Балтийский Кубок, в текущем турнире провела один матч, обыграв в нем Литву 1:0 и идет второй в турнирной таблице.

Еще в этом месяце «синие футболки» провели одну товарищескую встречу, где смогли обыграть 1:0 в Хельсинки команду Финляндии, которая является участником финальной части Евро-2020.

Перед этими викториями эстонцы имели 20-матчевую безвыигрышную серию, где только четыре встречи свели вничью и 16 поединков проиграли.

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Три из этих поражений состоялись в этом году, уступив в них 2:6 Чехии и 2:4 Белоруссии в отборе к ЧМ-2022, а еще потерпели фиаско от Швеции 0:1 в контрольной игре.

Латвия

Национальная Сборная Латвии, выигравшая девять раз данный турнир в постсоветский период, в перовой игре данного розыгрыша одолела сборную Литвы 3:1 и возглавляет турнирку.

После этого «красно-бело-красные» провели спарринг со сборной Германии, проиграв его с разгромным результатом 1:7, пропустив еще в первом тайме пять безответных голов.

В текущем календарном году латыши успели провести еще три поединка, которые пришлись на квалификационную компанию к предстоящему чемпионату мира.

Стартовали они в ней с двух поражений подряд, уступив дома 1:2 Черногории и 0:2 в гостях Нидерландам, после чего расписали выездную мировую против сборной Турции, сыграв 3:3.

В минувшем розыгрыше Балтийского Кубка-2018 Латвия обыграла Эстонию со счетом 1:0, а годом ранее эстонцы одолели латышей в товарняке — 2:1.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Эстонии предлагают — 2.70.

На викторию Латвии дают — 2.87, ничья оценена — в 3.08.

Данный поединок по сути превращается в финал, так как оба коллектива имеют по три очка, но преимущество имеет Латвия, у которой лучше разница мячей, поэтому ее может и устроить ничья. Исходя из этого гости попытаются засушить игру, что и скажется на результативности. В общем, ставим на ТМ 2,5.