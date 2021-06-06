В воскресенье, 6 июня, в ответной полуфинальной игре плей-офф за путевку в испанскую Примеру «Леганес» на своем стадионе «Бутарка» примет «Райо Вальекано». Встреча начнется в 22:00 по мск. «Леганес» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Леганес»

«Леганес» провалил первую встречу этих команда, проиграв крупно со счетом 0:3. Все мячи были забиты уже после перерыва, а третий гол мадридский коллектив провел уже в компенсированное время.

В целом, поединок прошел с небольшим территориальным преимуществом «Райо Вальекано», в котором «пчелы» смогли реализовать почти все свои моменты, а гости не воспользовались парочкой своих шансов.

Стоит отметить, что «огурцы» данной неудачей прервали свою 8-матчевую серию без фиаско, где смогли трижды победить и пять встреч закончить мировыми исходами.

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В родных стенах «Леганес» за последние 11 матчей потерпел только одно поражение, трижды сыграл вничью и семь поединков выиграл.

«Райо Вальекано»

«Райо», который только по итогам заключительного тура регулярного первенства смог зацепиться за зону плей-офф, вышел победителем из четырех встреч из пяти последних проведенных.

Также мадридцы в данном отрезке одну игру проиграли, уступив на самом финише чемпионата на своем поле «Луго» со счетом 0:1. Однако их конкурент не смог воспользоваться этой осечкой.

«Великаны» неплохо выступили в финишном отрезке вне родных стен, потерпев только одну неудачу за семь игр, а также трижды сыграв вничью и четыре раза победив.

В текущем чемпионате «Леганес» дома выиграл у «Райо Вальекано» 1:0, а в Мадриде эти команды сыграли вничью 1:1.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Леганеса» — 2.10, победа «Райо Вальекано» — 3.65, ничья — 3.30.

Проход: «Райо Вальекано» — 1.01; «Леганеса» — 17.00.

«Огурцы» с первых минут бросятся ликвидировать негативный гандикап, но вряд ли они смогут это сделать. Ожидаем, что хозяева выиграют, но скромно.