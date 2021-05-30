«Реал Солт-Лейк» сыграет на своем стадионе с «Миннесотой» в очередном матче регулярного чемпионата МЛС. Поединок состоится 30 мая, начало — в 04:30 по мск. «Реал Солт-Лейк» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал Солт-Лейк»

«Реал Солт-Лейк» по итогам прошлого регулярного сезона занял 11 место в Западной конференции и плей-офф не пробился.

В текущем чемпионате «Королевский клуб» провел пять встреч, в которых набрал семь баллов, позволяющие ему находится на восьмом месте на Западе, уступая всего балл зоне плей-офф.

Начал клуб из штата Юта этот розыгрыш МЛС с двух викторий подряд, поочередно одолев в гостях своего предстоящего противника (2:1) и «Канзас Сити» (3:1) на своей арене.

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После этого «Реал Солт-Лейк» победить не может, сперва уступив дома «Сан-Хосе» (1:2), а затем расписав мировые в родных стенах с «Нэшвиллом» (0:0) и с «Далласом» (2:2) на выезде.

«Миннесота»

«Миннесота» в прошлой регулярке была четвертой на Западе, а в плей-офф добралась до полуфинальной стадии, проиграв там «Сиэтлу» со счетом 2:3.

В данный момент в турнирной таблице своей конференции «гагары» плетутся аж на 12 позиции,имея в своем активе шесть зачетных пунктов. От позиции, дающей проход в следующий раунд, они отстают на три пункта.

Стартовал коллектив в этом сезоне очень неудачно, проиграв первые четыре встречи чемпионата — «Сиэтлу» (0:4), «Остину» (0:1), «Колорадо» (2:3) и своему предстоящему оппоненту (1:2).

В последующих двух поединках «Миннесота» добилась двух викторий, поочередно в родных стенах переиграв по 1:0 «Ванкувер» и «Даллас».

За последние четыре очных встречи эти клубы обменялись выигрышами и дважды сыграли вничью.

Прогноз и ставка на «Реал Солт-Лейк» — «Миннесота»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Реал Солт-Лейк» предлагают — 2.11.

На викторию «Миннесоты» дают — 3.28, ничья оценена — в 3.72.

В последних семи очных встречах в четырех случаях победитель так и не был выявлен, и сейчас учитывая неважную форму обоих клубов вполне можно ожидать мирового исхода.