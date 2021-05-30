В ночь с 29 на 30 мая в очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Лос-Анджелес» на своей арене примет «Нью-Йорк Сити». Встреча начнется в 00:00 по мск. «Лос-Анджелес» — «Нью-Йорк Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лос-Анджелес»

ФК «Лос-Анджелес» минувший регулярный сезон завершил на седьмой строке в Западной конференции и пробиться в плей-офф, где завершил выступление на первой же стадии игр на вылет, проиграв «Сиэтлу» со счетом 1:3.

В текущей компании калифорнийцы после шести матчей набрали восемь баллов, с которыми находятся на девятом месте на Западе, уступая всего пункт зоне выхода в следующий раунд.

Стартовали «золотисто-черные» с домашней виктории над дебютантом лиги «Остином» со счетом 2:0. После этого у них была 4-матчевая безвыигрышная серия, состоявшая из двух мировых и двух фиаско.

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К данному поединку «Лос-Анджелес» подходит после победы в родных стенах над «Колорадо Рэпидс» (2:1). Дублем в этой игре отметился Диего Росси, забивший уже три гола в этом сезоне.

«Нью-Йорк Сити»

«Нью-Йорк Сити» прошлый регулярный сезон завершил пятым на Востоке. В плей-офф он завершил выступление на первом же этапе, проиграв по пенальти «Орландо».

В данном турнире после шести матчей имеет те же восемь зачетных пунктов в копилке, но находится на шестой позиции в Восточной конференции.

Начал коллектив компанию с выездного фиаско от «ДС Юнайтед» со счетом 1:2. После чего он дважды выиграл с общим счетом 7:0 и дважды по 1:1 сыграл с «Орландо» и «Торонто».

В своей последней проведенной игре первенства «Нью-Йорк Сити» на своей территории был обыгран «Коламбус Крю» со счетом 1:2.

Обе очные встречи этих клубов в рамках МЛС закончились с одинаковым результатом по 2:2.

Прогноз и ставка на «Лос-Анджелес» — «Нью-Йорк Сити»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу ФК «Лос-Анджелес» предлагают — 1.80.

На викторию «Нью-Йорк Сити» дают — 4.04, ничья оценена — в 4.10.

В очных противостояниях этих клубов на двоих они забивали не менее четырех мячей. Прогнозируем, что и сейчас встреча будет результативной.