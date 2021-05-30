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    Игра будет носить голевой характер

    «Лос-Анджелес» — «Нью-Йорк Сити». Прогноз и ставка (к. 1.83) на футбол, МЛС, 30 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес» — «Нью-Йорк Сити»
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    Диего Росси
    В ночь с 29 на 30 мая в очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Лос-Анджелес» на своей арене примет «Нью-Йорк Сити». Встреча начнется в 00:00 по мск. «Лос-Анджелес» — «Нью-Йорк Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS 30 Мая 2021 года
    Лос-Анджелес
  • Лос-Анджелес
    •  Лос-Анджелес 00:00 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити
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    «Лос-Анджелес»

    ФК «Лос-Анджелес» минувший регулярный сезон завершил на седьмой строке в Западной конференции и пробиться в плей-офф, где завершил выступление на первой же стадии игр на вылет, проиграв «Сиэтлу» со счетом 1:3.

    В текущей компании калифорнийцы после шести матчей набрали восемь баллов, с которыми находятся на девятом месте на Западе, уступая всего пункт зоне выхода в следующий раунд.

    Стартовали «золотисто-черные» с домашней виктории над дебютантом лиги «Остином» со счетом 2:0. После этого у них была 4-матчевая безвыигрышная серия, состоявшая из двух мировых и двух фиаско.

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    К данному поединку «Лос-Анджелес» подходит после победы в родных стенах над «Колорадо Рэпидс» (2:1). Дублем в этой игре отметился Диего Росси, забивший уже три гола в этом сезоне.

    «Нью-Йорк Сити»

    «Нью-Йорк Сити» прошлый регулярный сезон завершил пятым на Востоке. В плей-офф он завершил выступление на первом же этапе, проиграв по пенальти «Орландо».

    В данном турнире после шести матчей имеет те же восемь зачетных пунктов в копилке, но находится на шестой позиции в Восточной конференции.

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    • Начал коллектив компанию с выездного фиаско от «ДС Юнайтед» со счетом 1:2. После чего он дважды выиграл с общим счетом 7:0 и дважды по 1:1 сыграл с «Орландо» и «Торонто».

    В своей последней проведенной игре первенства «Нью-Йорк Сити» на своей территории был обыгран «Коламбус Крю» со счетом 1:2.

    Обе очные встречи этих клубов в рамках МЛС закончились с одинаковым результатом по 2:2.

    Прогноз и ставка на «Лос-Анджелес» — «Нью-Йорк Сити»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу ФК «Лос-Анджелес» предлагают — 1.80.

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    На викторию «Нью-Йорк Сити» дают — 4.04, ничья оценена — в 4.10.

    В очных противостояниях этих клубов на двоих они забивали не менее четырех мячей. Прогнозируем, что и сейчас встреча будет результативной.

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