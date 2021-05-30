В матче первого тура чемпионата Бразилии (Серии А) встретятся «Фламенго» и «Палмейрас». Место встречи — стадион «Маракана» (Рио-де-Жанейро). Событие запланировано на 30 мая 22:00 по мск. «Фламенго» — «Палмейрас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фламенго»

«Фламенго» два раза подряд становился чемпионом Бразилии. Таким образом, к этому розыгрышу турнира клуб подходит в роли одного из главных фаворитов.

Хозяевам придает серьезности их победа в чемпионате Кариоки. В финальном раунде турнира они обыграли одолели «Флуминенсе», хоть и не с первого раза (1:1, 3:1).

Также отметим, что коллектив участвует в Кубке Либертадорес. Там «Стервятники» заняли первое место в своей группе и смогли пробиться в плей-офф.

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К старту чемпионата Бразилии «Фламенго» подходит с четырьмя ничьими и одной победой в пяти матчах.

«Палмейрас»

Что касается «Палмейраса», то клуб в прошлом сезоне занял 7 место в зоне групповой стадии Копа Либертадорес.

«Палмейрас» был не так успешен в последних матчах. В финале чемпионата Паулисты гости не смогли пройти «Сан-Паулу», проиграв 0:2 и сыграв вничью 0:0.

А вот в Копа Либертадорес «Поросята» с большим отрывом от преследователей вышли в плей-офф с первого места в своей группе. В последнем туре Копа они разгромили «Университарио» (6:0).

Благодаря разгрому «Университарио» «Палмейрас» прервал серию из трех матчей без побед — 2 поражения и ничья.

Прогноз и ставка

«Фламенго» вполне справедливо является фаворитом встречи. Букмекеры дают такие коэффициенты: 1.77 победа «Фламенго», 3.60 ничьи и 4.70 победа «Палмейраса».

В последний раз «Фламенго» проигрывал «Палмейрасу» в 2017 году. С тех пор у хозяев набралась 7-матчевая беспроигрышная серия. Последний раз команды встречались в апреле этого года в Суперкубке Бразилии. «Фламенго» выиграл по пенальти (3:2 П).

Руководствуясь такой серией и последними достижениями команд, мы предлагаем ставку на фаворита — победа «Фламенго» за 1.77.