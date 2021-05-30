«Фламенго»
«Фламенго» два раза подряд становился чемпионом Бразилии. Таким образом, к этому розыгрышу турнира клуб подходит в роли одного из главных фаворитов.
Хозяевам придает серьезности их победа в чемпионате Кариоки. В финальном раунде турнира они обыграли одолели «Флуминенсе», хоть и не с первого раза (1:1, 3:1).
Также отметим, что коллектив участвует в Кубке Либертадорес. Там «Стервятники» заняли первое место в своей группе и смогли пробиться в плей-офф.
К старту чемпионата Бразилии «Фламенго» подходит с четырьмя ничьими и одной победой в пяти матчах.
«Палмейрас»
Что касается «Палмейраса», то клуб в прошлом сезоне занял 7 место в зоне групповой стадии Копа Либертадорес.
«Палмейрас» был не так успешен в последних матчах. В финале чемпионата Паулисты гости не смогли пройти «Сан-Паулу», проиграв 0:2 и сыграв вничью 0:0.
А вот в Копа Либертадорес «Поросята» с большим отрывом от преследователей вышли в плей-офф с первого места в своей группе. В последнем туре Копа они разгромили «Университарио» (6:0).
Благодаря разгрому «Университарио» «Палмейрас» прервал серию из трех матчей без побед — 2 поражения и ничья.
Прогноз и ставка
«Фламенго» вполне справедливо является фаворитом встречи. Букмекеры дают такие коэффициенты: 1.77 победа «Фламенго», 3.60 ничьи и 4.70 победа «Палмейраса».
В последний раз «Фламенго» проигрывал «Палмейрасу» в 2017 году. С тех пор у хозяев набралась 7-матчевая беспроигрышная серия. Последний раз команды встречались в апреле этого года в Суперкубке Бразилии. «Фламенго» выиграл по пенальти (3:2 П).
Руководствуясь такой серией и последними достижениями команд, мы предлагаем ставку на фаворита — победа «Фламенго» за 1.77.