В субботу, 29 мая, «Атланта Юнайтед» примет «Нэшвилл» в рамках регулярного чемпионата MLS. Встреча, которая пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц», начнется в 22:30 по московскому времени. «Атланта Юнайтед» — «Нэшвилл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атланта Юнайтед»

«Атланта» в Восточной конференции стартовала не особо уверенно. Нынешняя пятая позиция явно не соответствует ожиданиям болельщиков клуба.

В прошлом туре команда смогла одержать одну победу в четырех прошлых играх. На своем поле «Атланта» обыграла «Монреаль» (1:0).

Перед этим у франчайза была четырехматчевая серия без побед. В двух из них коллектив потерпел поражения.

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В прошлом туре коллектив розошелся миром с «Сиэтл Саундерс» (1:1). Тем самым он в третий раз за четыре поединка сыграл вничью.

«Нэшвилл»

ФК «Нэшвилл» был создан в 2016 году и начал свое выступление в Чемпионшипе ЮСЛ, второй по уровню футбольной лиге США и Канады, а с 2020 года был допущен в МЛС.

В дебютном для себя сезоне «желтые» финишировали на седьмом месте в Восточной конференции и пробились в плей-офф, где добрались до четвертьфинала, уступив там в овертайме будущему победителю «Коламбус Крю» — 0:2 ОТ.

В текущем сезоне клуб из штата Теннесси провел шесть встреч, ни разу не проиграв в них, выиграв две встречи и четыре раза сыграв вничью, занимая на текущий момент четвертое место на Востоке.

В своей последней проведенной игре «Нэшвилл» обыграл «Остин» (1:0), а туром ранее коллектив довольствовался миром с «Реал Солт-Лейк» (0:0).

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,20.

Успех гостей оценивается в 3,25, тогда как ничья — в 3,20.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,90.