В четверг, 27 мая, «Тулуза» на своем поле примет «Нант» в первом переходном матче за право сыграть в Лиге 1 в следующем сезоне. Встреча, которая пройдет на муниципальном стадионе, начнется в 21:45 по московскому времени. «Тулуза» — «Нант»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тулуза»

«Тулуза» заняла третье место в турнирной таблице Лиги 2, набрав 70 очков в 38 сыгранных турах.

«Фиолетовые» могли рассчитывать на прямое попадание в элитный дивизион, но в двух заключительных турах сыгрались вничью с «По» (2:2) и «Дюнкерком» (3:3) и пропустили вперед «Клермон».

Подопечные Патриса Гаранда оказались в переходном турнире, где в полуфинале без особых проблем разобрались с «Греноблем» (3:0). В финале их ждет двухматчевое противостояние с «Нантом».

Все прогнозы на футбол

Среди травмированных у «Тулузы» значится только защитник Рубен Габриэльсен, который сохраняет шансы выйти на поле.

«Нант»

«Нант» финишировал на 18-й позиции в турнирной таблице Лиги 1 с 40 набранными очками в 38 турах.

«Канарейки» имели все шансы избежать попадания в переходной турнир, но в заключительном туре дома уступили «Монпелье» (1:2) и не воспользовались поражением «Бреста» от «Пари Сен-Жермен».

Заметим, что до этой неудачи подопечные Антуана Комбуаре одержали четыре победы подряд, а в середине марта даже одолели «Пари Сен-Жермен» (2:1).

В настоящее время у «Нанта» нет серьезных кадровых проблем.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры не видят явного фаворита: победа «Тулузы» — 2.75, победа «Нанта» — 2.85, ничья — 3.10.

Учитывая исключительную игру «фиолетовых» на домашней арене и специализацию «канареек» на выездных встречах, выбрать сильнейшего в этой паре действительно сложно.

Гости на правах представителя элитного дивизиона, кажется, могли бы чувствовать себя увереннее, но поражение в заключительном туре могло их серьезно ранить и сделать более замкнутыми.

Исходя из этого, мы ожидаем, что соперники сыграют максимально осторожно и сохранят всю интригу до ответного матча. Наш прогноз и ставка — «ничья».

Также можно присмотреться к ставке «гонка до двух голов: никто» за 2.06. Наиболее вероятный результат — 0:0 или 1:1.