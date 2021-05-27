ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Томас ТухельКого подпишет «Челси»? Холанн, Кейн и Райс — в шорт-листе Ян ОблакТоп-3 вратарей клубного сезона 2020/2021 Сборная РоссииНа пути к Евро. Сборная Черчесова готовится к «товарнякам» и несет первые потери
  • 20:31
    • «Интер» объявил об уходе Конте
  • 18:34
    • Сборная России победила Данию на ЧМ-2021 и возглавила группу А
  • 20:43
    • «Барса», «Юве» и «Реал» ответили УЕФА на возбуждения дисциплинарного дела из-за Суперлиги
  • 19:09
    • Азмун признан лучшим игроком сезона в РПЛ
  • 18:10
    • Промес вошел в заявку Голландии на Евро-2020, Вильена не попал в список
  • 15:24
    • Стал известен состав сборной России на матч с Данией, Григоренко пропустит игру
  • 14:59
    • СМИ: Месси договорился с «Барселоной» о новом контракте
    Все новости спорта

    Пожалеет ли «Нант» о своем провале в последнем туре Лиги 1?

    «Тулуза» — «Нант». Прогноз (к. 3.10) и ставки на переходной матч во Франции 27 мая 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Тулузу Прогнозы на Нант Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Тулуза» — «Нант»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Футболисты «Нанта»
    В четверг, 27 мая, «Тулуза» на своем поле примет «Нант» в первом переходном матче за право сыграть в Лиге 1 в следующем сезоне. Встреча, которая пройдет на муниципальном стадионе, начнется в 21:45 по московскому времени. «Тулуза» — «Нант»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Тулуза»

    «Тулуза» заняла третье место в турнирной таблице Лиги 2, набрав 70 очков в 38 сыгранных турах.

    «Фиолетовые» могли рассчитывать на прямое попадание в элитный дивизион, но в двух заключительных турах сыгрались вничью с «По» (2:2) и «Дюнкерком» (3:3) и пропустили вперед «Клермон».

    Подопечные Патриса Гаранда оказались в переходном турнире, где в полуфинале без особых проблем разобрались с «Греноблем» (3:0). В финале их ждет двухматчевое противостояние с «Нантом».

    Все прогнозы на футбол

    Среди травмированных у «Тулузы» значится только защитник Рубен Габриэльсен, который сохраняет шансы выйти на поле.

    «Нант»

    «Нант» финишировал на 18-й позиции в турнирной таблице Лиги 1 с 40 набранными очками в 38 турах.

    «Канарейки» имели все шансы избежать попадания в переходной турнир, но в заключительном туре дома уступили «Монпелье» (1:2) и не воспользовались поражением «Бреста» от «Пари Сен-Жермен».

  • Кого подпишет «Челси»? Холанн, Кейн и Райс — в шорт-листе
  • У лондонского клуба много вариантов, но не все они реализуемы
  • Сегодня

    • Заметим, что до этой неудачи подопечные Антуана Комбуаре одержали четыре победы подряд, а в середине марта даже одолели «Пари Сен-Жермен» (2:1).

    В настоящее время у «Нанта» нет серьезных кадровых проблем.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры не видят явного фаворита: победа «Тулузы» — 2.75, победа «Нанта» — 2.85, ничья — 3.10.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    Учитывая исключительную игру «фиолетовых» на домашней арене и специализацию «канареек» на выездных встречах, выбрать сильнейшего в этой паре действительно сложно.

    Гости на правах представителя элитного дивизиона, кажется, могли бы чувствовать себя увереннее, но поражение в заключительном туре могло их серьезно ранить и сделать более замкнутыми.

    Исходя из этого, мы ожидаем, что соперники сыграют максимально осторожно и сохранят всю интригу до ответного матча. Наш прогноз и ставка — «ничья».

    Также можно присмотреться к ставке «гонка до двух голов: никто» за 2.06. Наиболее вероятный результат — 0:0 или 1:1.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.30
  • Прогноз на матч Белоруссия — Великобритания
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:15
    •  2.08
  • Прогноз на матч Канада — Норвегия
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:15
    •  2.06
  • Прогноз на матч Вильярреал — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Вильярреал — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.41
  • Экспресс дня 26 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Интернасьонал — Олвейс Рэди
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Айлендерс — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 01:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Филадельфия — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Бока Хуниорс — Стронгест
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Барселона Гуаякиль — Сантос
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Миннесота — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Насьональ — Аргентинос Хуниорс
  • Футбол
  • Завтра в 05:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Универсидад Католика — Атлетико Националь
  • Футбол
  • Завтра в 05:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Контракт Роналду заканчивается летом 2022 года
  • Роналду, скорее всего, больше не сыграет за «Ювентус»
    • Вчера в 04:14     «Интер» прервал девятилетнюю гегемонию «Ювентуса»
  • Серия А: главные итоги сезона
    • 04:38 24/05/2021     Харри Кейн
  • Кейн: лучшие варианты для развития карьеры
    • 04:26 20/05/2021
    «Тулуза» — «Нант»: прогноз, ставка (3.10), статистика, коэффициенты матча 27.05.2021. Прогнозы на футбол. Пожалеет ли «Нант» о своем провале в последнем туре Лиги 1?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры