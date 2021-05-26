ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная РоссииНа пути к Евро. Сборная Черчесова готовится к «товарнякам» и несет первые потери Серхио РамосНа Евро без игроков «Реала». Серхио Рамос будет болеть за Испанию по телевизору Контракт Роналду заканчивается летом 2022 годаРоналду, скорее всего, больше не сыграет за «Ювентус»
  • 23:19
    • УЕФА сообщил о возбуждении дел в отношении клубов Суперлиги
  • 22:53
    • Финляндия обыграла Норвегию в матче чемпионата мира
  • 22:47
    • Швеция забросила Швейцарии семь безответных шайб на ЧМ-2021
  • 22:35
    • «Ницца» переманила главного тренера у чемпионов Франции
  • 21:29
    • Фернандо Торрес объявил о возобновлении карьеры
  • 18:09
    • «Фиорентина» назвала имя нового главного тренера
  • 19:19
    • Пять клубов АПЛ интересуются Кралом
    Все новости спорта

    Финал Лиги Европы может получиться сухим

    «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед». Ставка (к. 1.75) на тоталы в матче Лиги Европы 26 мая 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Манчестер Юнайтед Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Вильярреал Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эдинсон Кавани
    26 мая на поле стадиона «Городской» в Гданьске состоится финал Лиги Европы, в котором сыграют «Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед». Начало поединка в 22:00 по мск. «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига Европы. Финал 26 Мая 2021 года
    Вильярреал
  • Вильярреал
    •  Вильярреал 22:00 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.50
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 1.85
  • Ставка!
    •

    «Вильярреал»

    «Вильярреал» прошел весь путь плей-офф лишь с одной ничьей. Во всех остальных случаях «Желтая субмарина» побеждала соперника.

    В полуфинале подопечные Уная Эмери встречались с «Арсеналом». Победив 2:1 в первой встрече, они добились нулевой ничьи во второй и прошли в финал.

    Ни в одной из восьми прошедших поединков плей-офф с участием «Вильярреала» не забивалось больше трех голов.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В последних матчах «Вильярреал» одержал победу над «Севильей» (4:0) и «Вальядолидом» (2:0), а также проиграл «Реалу» 2:1.

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манкунианцы» прошли этот плей-офф практически в энергосберегающем режиме. Сопротивление команда Уле-Гуннара Сульшера встретила в играх с «Миланом» и «Ромой».

    «Ман Юнайтед» в полуфинале играл с «Ромой». В первой встрече он одержал разгромную победу 6:2, поэтому мог себе позволить проиграть во втором матче (2:3).

  • Прогноз на «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед»
  • Добавит ли Эмери еще один кубок ЛЕ в свою коллекцию?

    • До встречи с «Ромой» «Красные дьяволы» не пропускали в Лиге Европы на протяжении трех выступлений. Они всухую обыгрывали «Милан» (1:0) и «Гранаду» (2:0, 2:0).

    «Юнайтед» расслабился под конец сезона. В АПЛ коллектив закончит на второй позиции, но в трех прошлых турах он выиграть не смог — 1:2 с «Лестером», 2:4 с «Ливерпулем» и 1:1 с «Фулхэмом».

    Ставка

    Котировки на основное время такие: 4.60 победа «Вильярреала», 3.50 ничья и 1.92 победа «Ман Юнайтед». На победу в финале с учетом всех возможных доигровок букмекеры дают 2.90 на «Вильярреал» и 1.45 на «Ман Юнайтед».

    100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan 100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet

    «Вильярреал» заведомо уступает «Ман Юнайтед» в классе. Вполне возможно, что команда займет выжидательную позицию и постарается ловить соперника на контратаках.

    Лишь в двух из восьми матчей «Вильярреала» в плей-офф ЛЕ забивалось больше двух голов. На тотал меньше 2.5 в основное время букмекеры предлагают поставить с коэффициентом 1.75.

    Это все-таки финал. Для подопечных Уная Эмери это большое событие и вряд ли они просто так позволят его себе испортить. Скорее всего, в первом тайме команды будут притираться друг к другу. Мы ставим на то, что первая половина встречи пройдет без голов.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.65
  • Прогноз на матч Санта Фе — Хуниор
  • Футбол
  • Сегодня в 01:15
    •  1.69
  • Прогноз на матч Ривер Плейт — Флуминенсе
  • Футбол
  • Сегодня в 01:15
    •  3.13
  • Прогноз на матч Монреаль — Торонто
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Бруклин — Бостон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Каролина — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Сан-Паулу — Спортинг Кристалл
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Атлетико Минейро — Депортиво Ла-Гуайра
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Финикс — Лейкерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Россия — Дания
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:15
    •  2.65
  • Прогноз на матч Казахстан — Германия
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:15
    •  1.75
  • Прогноз на матч Кельн — Хольштайн Киль
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Белоруссия — Великобритания
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:15
    •  2.08
  • Прогноз на матч Канада — Норвегия
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:15
    •  2.06
  • Прогноз на матч Вильярреал — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Интер» прервал девятилетнюю гегемонию «Ювентуса»
  • Серия А: главные итоги сезона
    • 04:38 24/05/2021     Харри Кейн
  • Кейн: лучшие варианты для развития карьеры
    • 04:26 20/05/2021     Эден Азар
  • Трансферный дайджест. 18-24 мая
    • 19:45 24/05/2021
    «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 26.05.2021. Прогнозы на футбол. Финал Лиги Европы может получиться сухим
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры