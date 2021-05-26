26 мая на поле стадиона «Городской» в Гданьске состоится финал Лиги Европы, в котором сыграют «Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед». Начало поединка в 22:00 по мск. «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вильярреал»

«Вильярреал» прошел весь путь плей-офф лишь с одной ничьей. Во всех остальных случаях «Желтая субмарина» побеждала соперника.

В полуфинале подопечные Уная Эмери встречались с «Арсеналом». Победив 2:1 в первой встрече, они добились нулевой ничьи во второй и прошли в финал.

Ни в одной из восьми прошедших поединков плей-офф с участием «Вильярреала» не забивалось больше трех голов.

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В последних матчах «Вильярреал» одержал победу над «Севильей» (4:0) и «Вальядолидом» (2:0), а также проиграл «Реалу» 2:1.

«Манчестер Юнайтед»

«Манкунианцы» прошли этот плей-офф практически в энергосберегающем режиме. Сопротивление команда Уле-Гуннара Сульшера встретила в играх с «Миланом» и «Ромой».

«Ман Юнайтед» в полуфинале играл с «Ромой». В первой встрече он одержал разгромную победу 6:2, поэтому мог себе позволить проиграть во втором матче (2:3).

Прогноз на «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед» Добавит ли Эмери еще один кубок ЛЕ в свою коллекцию?

До встречи с «Ромой» «Красные дьяволы» не пропускали в Лиге Европы на протяжении трех выступлений. Они всухую обыгрывали «Милан» (1:0) и «Гранаду» (2:0, 2:0).

«Юнайтед» расслабился под конец сезона. В АПЛ коллектив закончит на второй позиции, но в трех прошлых турах он выиграть не смог — 1:2 с «Лестером», 2:4 с «Ливерпулем» и 1:1 с «Фулхэмом».

Ставка

Котировки на основное время такие: 4.60 победа «Вильярреала», 3.50 ничья и 1.92 победа «Ман Юнайтед». На победу в финале с учетом всех возможных доигровок букмекеры дают 2.90 на «Вильярреал» и 1.45 на «Ман Юнайтед».

«Вильярреал» заведомо уступает «Ман Юнайтед» в классе. Вполне возможно, что команда займет выжидательную позицию и постарается ловить соперника на контратаках.

Лишь в двух из восьми матчей «Вильярреала» в плей-офф ЛЕ забивалось больше двух голов. На тотал меньше 2.5 в основное время букмекеры предлагают поставить с коэффициентом 1.75.

Это все-таки финал. Для подопечных Уная Эмери это большое событие и вряд ли они просто так позволят его себе испортить. Скорее всего, в первом тайме команды будут притираться друг к другу. Мы ставим на то, что первая половина встречи пройдет без голов.