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    Колумбийское дерби останется за «Хуниором»

    «Санта Фе» — «Хуниор». Прогноз, ставка (к. 1.65) на футбол, Кубок Либертадорес, 26 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Санта Фе» — «Хуниор»
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    «Хуниор»
    В шестом туре группового этапа Кубка Либертадорес состоится колумбийское дерби, в котором «Санта Фе» на своем поле сыграет с «Хуниором». Игра пройдет 26 мая, начало — в 01:15 по мск. «Санта Фе» — «Хуниор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Санта Фе»

    «Санта Фе» после пяти туров группового этапа Кубка Либертадорес набрал всего два очка и идет на последнем месте в турнирной таблице, где уже точно и останется.

    Свои баллы коллектив из Боготы набрал в выездной игре с предстоящим противником (1:1) и в домашней с «Ривер Плейт» (0:0), которому проиграл в гостях со счетом 1:2.

    Также «кардиналы» в данном турнире дважды уступили бразильскому клубу «Флуминенсе», проиграв оба раза с одинаковым результатом по 1:2.

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    На внутренней арене «Санта Фе» прекратили борьбу в Апертуре чемпионата Колумбии, уступив на стадии четвертьфинала тому же «Хуниору», потерпев выездное фиаско 1:3 и расписав мировую в родных стенах — 0:0.

    «Хуниор»

    «Хуниор» с шестью очками находится на третьей строке в своем квартете. В случае победы в данном поединке коллектив с большей долей вероятности выйдет в плей-офф турнира.

    Стартовали «акулы» в этом КЛ с квалификации, где прошли один раунд. На групповой стадии они в первом туре расписали мировую со своим предстоящим соперником на своем поле — 1:1.

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    • Затем они проиграли на выезде «Ривер Плейт» (1:2), после чего поделили очки с «Флуминненсе» и аргентинцами (по 1:1), а в минувшем игровом дне переиграли в гостях бразильскую команду со счетом 2:1.

    В чемпионате Колумбии «Хуниор» добрался до полуфинала Апертуры, где сразиться с клубом «Мильонариос».

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    В этом году эти команды провели между собой четыре игры, где трижды сыграли вничью и раз победил «Хуниор».

    Прогноз и ставка на «Санта Фе» — «Хуниор»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Хуниора» — 1.65, победа «Санта Фе» — 5.20, ничья — 4.14.

    Для хозяев этот поединок не будет иметь никакого турнирного значения, а гостям нужна только победа. Прогнозируем, что «Хуниор» добудет в данном матче три балла.

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