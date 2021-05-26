В шестом туре группового этапа Кубка Либертадорес состоится колумбийское дерби, в котором «Санта Фе» на своем поле сыграет с «Хуниором». Игра пройдет 26 мая, начало — в 01:15 по мск. «Санта Фе» — «Хуниор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Санта Фе»

«Санта Фе» после пяти туров группового этапа Кубка Либертадорес набрал всего два очка и идет на последнем месте в турнирной таблице, где уже точно и останется.

Свои баллы коллектив из Боготы набрал в выездной игре с предстоящим противником (1:1) и в домашней с «Ривер Плейт» (0:0), которому проиграл в гостях со счетом 1:2.

Также «кардиналы» в данном турнире дважды уступили бразильскому клубу «Флуминенсе», проиграв оба раза с одинаковым результатом по 1:2.

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На внутренней арене «Санта Фе» прекратили борьбу в Апертуре чемпионата Колумбии, уступив на стадии четвертьфинала тому же «Хуниору», потерпев выездное фиаско 1:3 и расписав мировую в родных стенах — 0:0.

«Хуниор»

«Хуниор» с шестью очками находится на третьей строке в своем квартете. В случае победы в данном поединке коллектив с большей долей вероятности выйдет в плей-офф турнира.

Стартовали «акулы» в этом КЛ с квалификации, где прошли один раунд. На групповой стадии они в первом туре расписали мировую со своим предстоящим соперником на своем поле — 1:1.

Затем они проиграли на выезде «Ривер Плейт» (1:2), после чего поделили очки с «Флуминненсе» и аргентинцами (по 1:1), а в минувшем игровом дне переиграли в гостях бразильскую команду со счетом 2:1.

В чемпионате Колумбии «Хуниор» добрался до полуфинала Апертуры, где сразиться с клубом «Мильонариос».

В этом году эти команды провели между собой четыре игры, где трижды сыграли вничью и раз победил «Хуниор».

Прогноз и ставка на «Санта Фе» — «Хуниор»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Хуниора» — 1.65, победа «Санта Фе» — 5.20, ничья — 4.14.

Для хозяев этот поединок не будет иметь никакого турнирного значения, а гостям нужна только победа. Прогнозируем, что «Хуниор» добудет в данном матче три балла.