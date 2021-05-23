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    Как «Интер» закончит сезон в Серии А?

    «Интер» — «Удинезе». Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, чемпионат Италии, 22 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Интер» — «Удинезе»
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    «Интер» заканчивает чемпионский сезон
    В воскресенье, 23 мая, в заключительном, 38-м туре итальянской Серии А «Интер» на стадионе «Джузеппе Меацца» сразится с «Удинезе». Поединок начнется в 16:00 по мск. «Интер» — «Удинезе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 23 Мая 2021 года
    Интер
  • Милан
    •  Интер 16:00 Удинезе Удинезе
  • Удине
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    Коэффициенты на матч
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  • 5.20
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  • 7.50
  • Ставка!
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    «Интер»

    «Интер» проводит конец сезона в ранге чемпиона Италии. Нерадзурри досрочно завоевали титул, и теперь могут финишировать в расслабленном состоянии.

    На прошлой неделе «Интер» одержал яркую победу над «Ромой» — 3:1. Один из голов забил Ромелу Лукаку.

    Тем не менее, в прошлом туре новый победитель Серии А потерпел поражение от экс-чемпиона и принципиального соперника «Ювентуса» (2:3).

    Все прогнозы на Серию А

    Тем самым, беспроигрышная серия команды Конте в рамках чемпионата составила 20 матчей. Перед этим миланский клуб не смог набрать очков еще в начале января, когда уступил «Сампдории».

    «Удинезе»

    В начале апреля «бьянконери» дома уступили «Торино» (0:1), потерпев третье поражение подряд. Черную серию прервала победа над «Кротоне» (2:1) на выезде.

    Затем подопечные Луки Готтина своем поле уступили «Кальяри» (1:0), но на выезде уверенно справились с «Беневенто» (4:2).

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  • 18/05/2021

    • В последних матчах «Удинезе» на своем поле сначала проиграл «Ювентусу» (1:2), а потом поделили очки с «Болоньей» (1:1).

    В двух предыдущих поединках фриульцы проиграли «Наполи» (1:5) и «Сампдории» (0:1). После 37 туров Серии А «Удинезе» на 12-м месте с 40 очками

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,33.

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    Успех гостей оценивается в 8,00, тогда как ничья — в 5,50.

    Наши прогноз и ставка — «Интер» выиграет, и обе команды забьют за 2,15.

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