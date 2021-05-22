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    Сможет ли «Реал Сосьедад» выиграть на поле «Осасуны»?

    «Осасуна» — «Реал Сосьедад». Прогноз (к. 1.95) и ставки на чемпионат Испании 22 мая 2021 года

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    «Реал Сосьедад может финишировать пятым в Ла Лиге
    «Осасуна» встретится на своем поле с «Реал Сосьедадом» в рамках 38-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 22 мая, начало — 19:00 мск. «Осасуна» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 22 Мая 2021 года
    Осасуна
  • Памплона
    •  Осасуна 19:00 Реал Сосьедад Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.80
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 1.63
  • Ставка!
    •

    «Осасуна»

    «Осасуна» перед заключительным туром занимает в турнирной таблице 11-е место. Чемпионат клуб из Памплоны завершит в пределах 9-13 места, и для него это действительно успех.

    Несмотря на то, что «Осасуне» уже относительно давно ничего не надо, в прошлом туре она едва не сбросила с первого места «Атлетико».

    «Матрасники» проигрывали «Осасуне» не своем поле за 10 минут до конца матча, но все-таки сумели вырвать победу.

    Перед этим же «Осасуна» одержала победу над «Кадисом» и сыграла вничью с «Атлетиком».
    В трех предыдущих матчах с участием «Осасуны» было забито 12 мячей.

    «Реал Сосьедад»

    Тем временем «Реал Сосьедаду» надо чуть-чуть постараться, чтобы остаться на пятом месте. Все-таки финишировать сразу после «Атлетико», «Реала», «Барсы» и «Севильи» тоже по-своему престижно.

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    • В прошлом туре баски из Сан-Себастьяна разгромили «Вальядолид», а перед этим, как и «Осасуна», чуть не отобрали очки у «Атлетико».

    «Реал Сосьедад» одержал четыре победы в шести предыдущих матчах.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Между тем, в шести последних матчах вдали от дома у «Реал Сосьедада» только одна победа.

    Прогноз и ставка

    На победу «Осасуны» в этом матче можно поставить за 5.15, ничью букмекеры предлагают за 4.33, а победу «Реал Сосьедада» — за 1.63.

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    У гостей есть мотивация, но коэффициент на них все равно существенно занижен. «Осасуна» очень крепкая команда.

    Так что здесь будет борьба, в этом нет никаких сомнений.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 1.95.

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