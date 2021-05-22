«Осасуна»
«Осасуна» перед заключительным туром занимает в турнирной таблице 11-е место. Чемпионат клуб из Памплоны завершит в пределах 9-13 места, и для него это действительно успех.
Несмотря на то, что «Осасуне» уже относительно давно ничего не надо, в прошлом туре она едва не сбросила с первого места «Атлетико».
«Матрасники» проигрывали «Осасуне» не своем поле за 10 минут до конца матча, но все-таки сумели вырвать победу.
Перед этим же «Осасуна» одержала победу над «Кадисом» и сыграла вничью с «Атлетиком».
В трех предыдущих матчах с участием «Осасуны» было забито 12 мячей.
«Реал Сосьедад»
Тем временем «Реал Сосьедаду» надо чуть-чуть постараться, чтобы остаться на пятом месте. Все-таки финишировать сразу после «Атлетико», «Реала», «Барсы» и «Севильи» тоже по-своему престижно.
В прошлом туре баски из Сан-Себастьяна разгромили «Вальядолид», а перед этим, как и «Осасуна», чуть не отобрали очки у «Атлетико».
«Реал Сосьедад» одержал четыре победы в шести предыдущих матчах.
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Между тем, в шести последних матчах вдали от дома у «Реал Сосьедада» только одна победа.
Прогноз и ставка
На победу «Осасуны» в этом матче можно поставить за 5.15, ничью букмекеры предлагают за 4.33, а победу «Реал Сосьедада» — за 1.63.
У гостей есть мотивация, но коэффициент на них все равно существенно занижен. «Осасуна» очень крепкая команда.
Так что здесь будет борьба, в этом нет никаких сомнений.
Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 1.95.