«Кристал Пэлас»
«Кристал Пэлас» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея на своем счету 41 очко.
«Стекольщики» в национальном первенстве одержали 11 побед, восемь раз сыграли вничью и потерпели 16 поражений.
В пяти последних матчах подопечные Роя Ходжсона обыграли только «Шеффилд Юнайтед» (2:0), уступив при этом «Челси» (1:4), «Лестеру» (1:2), «Манчестер Сити» (0:2) и «Саутгемптону» (1:3).
В лазарете «Кристал Пэлас» находятся Патрик ван Анхолт, Джеймс Макартур, Мамаду Сако, Коннор Уикем, Натан Фергюсон, Натаниэль Клайн и Джеймс Томкинс.
«Астон Вилла»
«Астон Вилла» расположилась на 11-й позиции в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 49 баллами.
На счету бирмингемской команды 14 побед, семь ничьих и 14 поражений в 35 сыгранных турах.
В этом месяце футболисты Дина Смита успели обыграть «Эвертон» (2:1), уступить «Манчестер Юнайтед» (1:3) и разойтись миром с тем же «Эвертоном» (0:0) в перенесенном матче.
Среди травмированных у «Астон Виллы» значатся Трезеге, Мэтти Кэш и Морган Сансон.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Астон Виллы» — 2.30, победа «Кристал Пэлас» — 3.10, ничья — 3.60.
Поскольку обе команды в последнее время часто теряют очки, у них, вероятно, хватает проблем в обороне.
Это говорит о том, что на «Селхерст Парк» нас ждет в целом открытая игра, так что наш прогноз и ставка — «обе команды забьют» за 1.76.
С другой стороны, хозяева одержали только одну победу в пяти предыдущих домашних матчах. В то же время у «вилланов» неплохая выездная статистика с шестью поражениями в 17 встречах, поэтому еще один вариант — «победа гостей».