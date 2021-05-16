В воскресенье, 16 мая, «Кристал Пэлас» на своем поле примет «Астон Виллу» в рамках 36-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Селхерст Парк», начнется в 14:00 по московскому времени. «Кристал Пэлас» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея на своем счету 41 очко.

«Стекольщики» в национальном первенстве одержали 11 побед, восемь раз сыграли вничью и потерпели 16 поражений.

В пяти последних матчах подопечные Роя Ходжсона обыграли только «Шеффилд Юнайтед» (2:0), уступив при этом «Челси» (1:4), «Лестеру» (1:2), «Манчестер Сити» (0:2) и «Саутгемптону» (1:3).

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В лазарете «Кристал Пэлас» находятся Патрик ван Анхолт, Джеймс Макартур, Мамаду Сако, Коннор Уикем, Натан Фергюсон, Натаниэль Клайн и Джеймс Томкинс.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» расположилась на 11-й позиции в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 49 баллами.

На счету бирмингемской команды 14 побед, семь ничьих и 14 поражений в 35 сыгранных турах.

В этом месяце футболисты Дина Смита успели обыграть «Эвертон» (2:1), уступить «Манчестер Юнайтед» (1:3) и разойтись миром с тем же «Эвертоном» (0:0) в перенесенном матче.

Среди травмированных у «Астон Виллы» значатся Трезеге, Мэтти Кэш и Морган Сансон.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Астон Виллы» — 2.30, победа «Кристал Пэлас» — 3.10, ничья — 3.60.

Поскольку обе команды в последнее время часто теряют очки, у них, вероятно, хватает проблем в обороне.

Это говорит о том, что на «Селхерст Парк» нас ждет в целом открытая игра, так что наш прогноз и ставка — «обе команды забьют» за 1.76.

С другой стороны, хозяева одержали только одну победу в пяти предыдущих домашних матчах. В то же время у «вилланов» неплохая выездная статистика с шестью поражениями в 17 встречах, поэтому еще один вариант — «победа гостей».