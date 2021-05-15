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    Будет ли первая гостевая ничья у «Лидса»?

    «Бернли» — «Лидс». Прогноз и ставка (к. 1.95) на футбол, чемпионат Англии, 15 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бернли» — «Лидс»
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    Патрик Бэмфорд
    В субботу, 15 мая, в рамках 36-го тура английской Премьер-лиги «Бернли» на своем стадионе «Терф Мур» примет «Лидс». Стартовый свисток будет дан в 14:30 по мск. «Бернли» — «Лидс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 15 Мая 2021 года
    Бёрнли
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    •  Бёрнли 14:30 Лидс Лидс
  • Лидс
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    «Бернли»

    «Бернли» с 39 очками идет на 15 месте в турнирной таблице чемпионата Англии, уже утратив мотивацию, так как уже гарантировал себе сохранение прописки в элите.

    В минувшем туре первенства «бордовые» обыграли на выезде «Фулхэм» со счетом 2:0. Эта виктория стала для них третьей за последние семь встреч. Причем все они были выездными.

    В остальных четырех матчах данного отрезка коллектив только проигрывал, дважды уступив на своей территории и столько же раз был повержен в гостевых играх.

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    На родном стадионе «Бернли» не может выиграть уже восемь поединков подряд, трижды потерпев фиаско за этот период при пяти мировых исходах, которые все были на тотал меньше 2,5.

    «Лидс»

    За три тура до финиша Премьер-лиги «Лидс» расположился на десятой строке в турнирной таблице, имея на своем счету 50 баллов. Выше коллектив уже вряд ли поднимется.

    Заключительный период чемпионата хорошо дался «павлинам». За последние восемь встреч они потерпели всего лишь одно фиаско, проиграв пару туров тому назад в гостях «Брайтону» со счетом 0:2.

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    • Также в этом отрезке «белые» три встречи свели вничью и четыре поединка выиграли. Одна из викторий была в прошлом туре на своей территории над «Тоттенхэмом» со счетом 3:1.

    Стоит отметить, что на выезде в текущем розыгрыше АПЛ «Лидс» ни разу не играл вничью, одержав восемь побед и девять раз проиграв.

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    В первом круге «Лидс» на своем поле выиграл у «Бернли» со счетом 1:0.

    Прогноз и ставка на «Бернли» — «Лидс»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Лидса» — 2.38, победа «Бернли» — 3.17, ничья — 3.56.

    Так как обе команды уже утратили серьезную турнирную мотивацию, то от данного поединка можно ожидать мирового исхода. Наш прогноз — ничья.

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