АИК
В минувшем сезоне АИК финишировал только девятым в чемпионате Швеции, набрав всего очко в последних трех играх и в еврокубки клуб не смог пробиться.
В текущем розыгрыше Аллсвенскан столичный коллектив успел провести пять туров, в которых набрал девять баллов и
В первом туре нынешнего чемпионата стокгольмцы одолели новичка «Дегерфорс» со счетом 2:0, после чего с таким же результатом уступили в выездной встрече «Гетеборгу».
Затем АИК выиграл две домашние игры подряд, поочередно одолев крепкие «Хаммарбю» (2:0) и «Эльфсборг» (1:0). А накануне было поражение от «Норрчепинга» — 0:2.
«Мальме»
«Мальме» в прошлом сезоне
В текущем чемпионате Швеции «небесно-голубые» провели пять матчей, разжившись в них десятью баллами, с которыми идут на третьей строке, проигрывая лидеру всего два очка.
Стартовал действующий чемпион с двух викторий подряд, переиграв дома 3:2 «Хаммарбю» и 2:1 на выезде «Хеккен». Потом он расписал мировую с «Эстерсундом» (1:1) в родных стенах.
В четвертом туре «Мальме» потерпел первое фиаско в сезоне, проиграв на выезде на данный момент лидирующему «Юргордену» со счетом 1:3, после чего обыграл в родных стенах «Варберг» со счетом 3:2.
В минувшем сезоне эти коллективы
АИК — «Мальме»
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Мальме» — 2.20, победа АИКа — 3.22, ничья — 3.40.
Встречаются два гранда шведского футбола, и поскольку это старт сезона, соперники явно не смогли набрать оптимальные кондиции. Поэтому в данной игре рекомендуем поставить на тотал мячей, а именно — ТМ 2,5.