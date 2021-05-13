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    Шведские гранды не порадуют результативностью

    АИК — «Мальме». Прогноз, ставка (к. 1.79) на футбол, Чемпионат Швеции, 13 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на АИК — «Мальме»
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    Ула Тойвонен
    В четверг, 13 мая, в Стокгольме на «Френдс Арене» местный клуб АИК сыграет с «Мальме» в шестом туре чемпионата Швеции по футболу. Начало игры — в 19:30 по мск. АИК — «Мальме»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    АИК

    В минувшем сезоне АИК финишировал только девятым в чемпионате Швеции, набрав всего очко в последних трех играх и в еврокубки клуб не смог пробиться.

    В текущем розыгрыше Аллсвенскан столичный коллектив успел провести пять туров, в которых набрал девять баллов и находится сейчас на пятом месте в турнирной таблице.

    В первом туре нынешнего чемпионата стокгольмцы одолели новичка «Дегерфорс» со счетом 2:0, после чего с таким же результатом уступили в выездной встрече «Гетеборгу».

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    Затем АИК выиграл две домашние игры подряд, поочередно одолев крепкие «Хаммарбю» (2:0) и «Эльфсборг» (1:0). А накануне было поражение от «Норрчепинга» — 0:2.

    «Мальме»

    «Мальме» в прошлом сезоне стал победителем шведского первенства, оторвавшись от ближайшего преследователя на девять баллов. За 30 проведенных игр команда проиграла только в четырех из них при 17 победах.

    В текущем чемпионате Швеции «небесно-голубые» провели пять матчей, разжившись в них десятью баллами, с которыми идут на третьей строке, проигрывая лидеру всего два очка.

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    • Стартовал действующий чемпион с двух викторий подряд, переиграв дома 3:2 «Хаммарбю» и 2:1 на выезде «Хеккен». Потом он расписал мировую с «Эстерсундом» (1:1) в родных стенах.

    В четвертом туре «Мальме» потерпел первое фиаско в сезоне, проиграв на выезде на данный момент лидирующему «Юргордену» со счетом 1:3, после чего обыграл в родных стенах «Варберг» со счетом 3:2.

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    В минувшем сезоне эти коллективы обе очные игры завершили мировыми исходами — 2:2 и 0:0.

    АИК — «Мальме»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Мальме» — 2.20, победа АИКа — 3.22, ничья — 3.40.

    Встречаются два гранда шведского футбола, и поскольку это старт сезона, соперники явно не смогли набрать оптимальные кондиции. Поэтому в данной игре рекомендуем поставить на тотал мячей, а именно — ТМ 2,5.

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