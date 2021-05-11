Во вторник, 11 мая, в Лиссабоне на стадионе «Жозе Альваладе» в 32-м туре португальской Примейры «Спортинг» сыграет с «Боавиштой». Начало игры — в 22:30 по мск. «Спортинг» — «Боавишта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спортинг»

«Спортинг» возглавляет турнирную таблицу Примейры, обходя ближайшего преследователя на восемь очков, и в случае победы в этом поединке станет чемпионом Португалии.

Коллектив из Лиссабона в текущем первенстве еще никому не уступал, семь встреч завершив мировым исходом и одержав 24 виктории. В прошлом туре чемпионата он на выезде одержал победу над «Риу Аве» со счетом 2:0.

Этот выигрыш стал для «львов» третьим «сухим» подряд. Ранее они на выезде минимально справились с «Брагой» (1:0) и на своей территории переиграли «Насьонал» со счетом 2:0.

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В 15 домашних играх текущей Примейры «Спортинг» добыл 11 побед и четыре раза сыграл вничью, разница забитых и пропущенных в этих встречах составляет 28:9.

«Боавишта»

С 30 зачетными пунктами «Боавишта» идет в зоне переходных матчей, на 16 месте в турнирной таблице Примейры, отставая на очко об безопасной строки, а прямой вылет опережает на два балла.

В семи предыдущих турах чемпионата Португалии клуб из Порту проигрывал всего два раза, еще дважды он победил и три поединка завершив миром. При этом в данном отрезке он не забил только в одной игре.

Одна из мировых у «шашечных» была в минувшем туре первенства на домашнем поле с «Тонделой» (1:1). Этим результатом они продлили свою серию без побед до четырех встреч подряд, где было две ничьи и два фиаско.

Вне родных стен «Боавишта» в текущем чемпионате добыла всего лишь две виктории, восемь раз сыграла вничью и пять раз была повержена, разница мячей — 20:25.

За минувшие десяти очных встреч «Спортинг» обыгрывал «Боавишту» девять раз при одной ничьей. В первом круге лиссабонцы на выезде выиграли со счетом 2:0.

Прогноз и ставка на «Спортинг» — «Боавишта»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Спортинга» — 1.40, победа «Боавишты» — 8.30, ничья — 4.74.

Вряд ли что-то помешает добыть «Спортингу» в этом поединке викторию, а с ней и золотые медали. Однако учитывая неплохую результативность гостей рекомендуем поставить в данном поединке на такой исход — П1 + обе забьют.