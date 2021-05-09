«Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде с «Астон Виллой» в рамках 35-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 9 мая, начало — в 16:05 мск. «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» спокойно и без суеты завершает сезон, который в целом получился для нее очень успешным. За четыре тура до финиша клуб из Бирмингема занимает в турнирной таблице 10-е место.

В прошлом туре «Астон Вилла» одержала гостевую победу над «Эвертоном» — 2:1. Решающий мяч команда Дина Смита забила в конце второго тайма.

Благодаря этому «Асто Вилла» прервала трехматчевую безвыигрышную серию. Перед этим были поражения от «Ливерпуля» и «Манчестер Сити», а также ничья с «Вест Бромвичем».

Все прогнозы на АПЛ

«Астон Вилла» не смогла забить только в двух из десяти предыдущих матчей на своем поле.

«Манчестер Юнайтед»

Тем временем «Манчестер Юнайтед» среди недели проиграл «Роме» в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы — 2:3. Но этот результат никак не повлиял на итог противостояния — «красные дьяволы» вышли в финал благодаря домашней победе со счетом 6:2.

Между матчами с римлянами у «МЮ» должна была состояться встреча с «Ливерпулем», которую, как известно, пришлось перенести из-за болельщиков, которые незадолго до начала игры прорвались на «Олд Траффорд» и требовали от владельцев как можно скорее продать клуб.

В таблице АПЛ «МЮ» по-прежнему находится на втором месте, опережая «Лестер» на четыре очка.

Факт. Шесть из девяти последних матчей «МЮ» на выезде завершились вничью, в пяти случаях — со счетом 0:0.

Прогноз и ставка

На «Астон Виллу» в этом матче можно поставить за 4.85, ничью букмекеры предлагают за 3.96, а победу «МЮ» — за 1.84.

Вообще, получается, что «МЮ» никогда не будет напрягаться там, где этого не требует ситуация. И предстоящий матч вряд ли станет исключением, учитывая, что команда Оле Гуннара-Сульшера уже на 99,9% гарантировала себе место в топ-4.

Поэтому тут либо победа «Астон Виллы», либо ничья 0:0 (10.50).

Ставка — «Астон Вилла» не проиграет за 2.15.