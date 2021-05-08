«Манчестер Сити» сыграет на своем поле с «Челси» в рамках 35-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 8 мая, начало — в 19:30 мск. «Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Сити»

Свершилось , «Манчестер Сити» наконец-то вышел в финал Лиги чемпионов. Потраченные миллиарды евро, приглашение Хосепа Гвардиолы — в каком-то момент появилось ощущение, что «Сити» просто обречен, но, нет, они все же сделали это и в конце мая проведут самый важный матч в истории клуба.

Ответный матч «Ман Сити» против «Пари Сен-Жермен» прошел по довольно предсказуемому сценарию. Команда Гвардиолы подловила парижан на ошибках, забив два мяча после двух быстрых атак.

Возможно, это не тот случай, когда нужно говорить о тотальном превосходстве, но надо признать, что звезды «ПСЖ» остались в тени команды «Манчестер Сити». Нынешний «Сити» силен, прежде всего, командной игрой .

В АПЛ «Манчестер Сити» мог оформить чемпионство еще на прошлой неделе, если бы «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед». Но игра на «Олд Траффорд», как известно, не состоялась из-за протестов болельщиков, которые в тот день требовали от владельцев «МЮ» продать клуб. Болельщикам «Сити» придется чуть-чуть подождать, титул от них и так никуда не денется.

«Челси»

А вот в случае с «Челси» можно с уверенностью говорить о невероятном превосходстве — лондонский клуб размазал «Реал» по газону «Стэмфорд Бридж» в ответном матче полуфинала ЛЧ. Давайте будем говорить честно, таким беспомощным «Мадрид» давно не видели.

Календарь и таблица АПЛ

Счет, кстати, не такой уж и критичный для «Реала», всего-то 0:2, но по содержанию это был настоящий кошмар для «Королевского клуба». Один из лидеров «Челси» Мэйсон Маунт после игры справедливо заметил, что «Реал» мог спокойно получить пять мячей.

Теперь «Челси» надо на некоторое время переключиться на АПЛ. Команда Томаса Тухеля до сих пор не гарантировала себе место в топ-4, при этом отрыв от конкурентов нельзя назвать безопасным.

Удивительный факт: «Челси» во всех трех случаях доходил до финала ЛЧ, меняя по ходу сезона тренера. В сезоне-2007/2008 вместо Жозе Моуринью Роман Абрамович пригласил Авраама Гранта, через четыре года вместо Андре Виллаш-Боаша был назначен Роберто Ди Маттео. Ну а в текущем сезоне Томас Тухель пришел в «Челси» в начале 2021 года после отставки Фрэнка Лэмпарда.

Прогноз и ставка

На «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 2.00, ничью букмекеры предлагают за 3.62, а победу «Челси» — за 4.40.

«Манчестер Сити» и «Челси» ранее в этом сезоне провели между собой уже два матча. И оба получились абсолютно разными и по результату, и по содержанию.

Сначала «Сити» растоптал «Челси» Фрэнка Лэмпарда, а потом — не так давно, в середине апреля — проиграл лондонцам в полуфинале Кубка Англии.

Почему такой контраст? Потому что после назначения Тухеля «Челси» превратился в одну из лучших команд Европы. Всего лишь за пару месяцев.

Все прогнозы на АПЛ

Безусловно, о предстоящем матче будут говорить в контексте финала Лиги чемпионов. Это будет своего рода репетиция. И что-то подсказывает, что на этой репетиции нам вообще ничего не покажут. Грубо говоря, вам не надо знать, на что способен Н`Голо Канте, а мы не покажем вам все лучшее, что умеет Алекс Зинченко (ну окей, если так сильно надо, спросите у Неймара, он вам расскажет).

В общем, сыграют вничью. И не исключено, что на табло так и останутся нули. Перед финалом ЛЧ надо сыграть так, чтобы соперник не вычислил все твои задумки.

Ставка — ничья за 3.62.

Или ставка на точный счет 0:0 за 7.80.