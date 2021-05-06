В четверг, 6 мая, «Рома» на своем поле примет «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы. Встреча, которая пройдет на стадионе «Олимпико» в Риме, начнется в 22:00 по московскому времени. «Рома» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рома»

Римляне с 13 очками выиграли свою группу Лиги Европы, обогнав «Янг Бойз» (10), «ЧФР Клуж» (5) и софийский ЦСКА (5:0).

В 1/16 финала подопечные Фонсеки выбили португальскую «Брагу» (2:0 в гостях и 3:1 дома), а в 1/8 финала одолели донецкий «Шахтер» (3:0 дома и 2:1 в гостях).

В четвертьфинале «Рома» не без труда прошла «Аякс» (2:1 в гостях, 1:1 дома), а в первом полуфинальном матче римляне были уничтожены на «Олд Траффорд» (2:6), хотя к перерыву вели 2:1.

В последнем матче «Рома» в гостях уступила «Сампдории» и после 34 туров чемпионата Италии с 57 очками идет на 7-м месте.

Все прогнозы на Лигу Европы

Разница мячей 58-53, Жордан Верету забил 10 голов, еще 9 у Мхитаряна. Не сыграют травмированные Педро, Спинаццола, Дзаньоло, Эль-Шарави, Верету и вратарь Пау Лопес.

«Манчестер Юнайтед»

«МЮ» начал еврокубковый путь в Лиге чемпионов, но занял в своей группе третье место с 9 очками, пропустив в плей-офф ПСЖ и «Лейпциг» (по 12 очков).

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В 1/16 финала Лиги Европы манкунианцы выбили «Реала Сосьедад» (4:0 в гостях и 0:0 дома), а в 1/8 финала не без труда прошли «Милан», упустив победу дома — 1:1, и победив 1:0 в гостях.

В четвертьфинале подопечные Сульшера выбили «Гранаду», одержав две победы со счетом 2:0, а в первом полуфинале разгромили «Рому» дома (по дублю и 2 ассиста у Кавании и Фернандеша)

После 33 туров АПЛ «МЮ» с 67 очками идет вторым. Разница мячей 64-35, Бруну Фернандеш забил 16 голов, еще 10 — Маркус Рэшфорд. Не сыграют травмированные Марсьяль, Рэшфорд и Фил Джонс.

Ставка

На победу «Ромы» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.70, на ничью в основное время — 4.00, а на победу «МЮ» — 1.93.

В успех «Ромы» вряд ли верят даже сами римляне, но громко хлопнуть дверью они попытаются. «МЮ» успел отдохнуть из-за отмененного матча с «Ливерпулем» и будет играть в свое удовольствие.

«Рома» не может победить уже шесть матчей подряд. Прогнозируем, что «МЮ» не проиграет в результативном матче.

Интересен вариант для ставок ТБ 2,5 за 1.47 и «тотал "МЮ" больше 1,5» за 1.60.