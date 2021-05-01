«Хьюстон Динамо»
«Хьюстон Динамо» в Западной конференции стартовал не слишком уверенно. В двух матчах набрано только 3 очка.
В минувшем туре команда на выезде проиграла «Портленд Тимберс» (2:1). Причем в том поединке все мячи были на счету игроков клуба из Портленда: Кристиан Паредес срезал мяч в собственные ворота.
В последней встрече с «Лос-Анжелесом» команда дала бой сопернику, но в итоге уступила (2:1). Так что и на сей раз свои моменты у «Хьюстон Динамо» точно будут.
Поединки против «Лос-Анжелес» для «Хьюстон Динамо» складываются — хуже не придумаешь. Из пяти последних свиданий в активе у команды лишь одна ничья при четырех поражениях.
«Лос-Анжелес»
«Лос-Анжелес» стартовал вполне прилично. В двух матчах команда набрала 4 очка.
«Лос-Анжелес» неплохо обороняется (всего 1 пропущенный мяч). При этом команда ставит перед собой максимальные задачи.
«Лос-Анжелес» в минувшем туре не сумел добыть три очка. Дома команда подписала мировое соглашение с «Сиэтл Саундерс» (1:1).
Разумеется, в этой встрече
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Лос-Анжелес» за 2.30, на ничью за 3.92, а на «Хьюстон Динамо» — за 2.81
Хозяева неплохо начали чемпионат, и постараются добыть, как минимум, один балл.
«Лос-Анжелес» успешно играет с «Хьюстон Динамо», и эта тенденция будет продолжена.
Квалифицированная атака гостей наверняка прибавит после перерыва. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.75 с коэффициентом 1.77