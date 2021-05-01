«Хьюстон Динамо» сыграет на своем поле с «Лос-Анжелесом» в рамках 3-го тура чемпионата США. Матч пройдет 1 мая, начало — в 22:30 мск. «Хьюстон Динамо» — «Лос-Анжелес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хьюстон Динамо»

«Хьюстон Динамо» в Западной конференции стартовал не слишком уверенно. В двух матчах набрано только 3 очка.

В минувшем туре команда на выезде проиграла «Портленд Тимберс» (2:1). Причем в том поединке все мячи были на счету игроков клуба из Портленда: Кристиан Паредес срезал мяч в собственные ворота.

В последней встрече с «Лос-Анжелесом» команда дала бой сопернику, но в итоге уступила (2:1). Так что и на сей раз свои моменты у «Хьюстон Динамо» точно будут.

Все прогнозы на футбол

Поединки против «Лос-Анжелес» для «Хьюстон Динамо» складываются — хуже не придумаешь. Из пяти последних свиданий в активе у команды лишь одна ничья при четырех поражениях.

«Лос-Анжелес»

«Лос-Анжелес» стартовал вполне прилично. В двух матчах команда набрала 4 очка.

«Лос-Анжелес» неплохо обороняется (всего 1 пропущенный мяч). При этом команда ставит перед собой максимальные задачи.

«Лос-Анжелес» в минувшем туре не сумел добыть три очка. Дома команда подписала мировое соглашение с «Сиэтл Саундерс» (1:1).

Разумеется, в этой встрече гости будут активно атаковать . Вот только прорвать оборону соперника команде наверняка удастся лишь после перерыва.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Лос-Анжелес» за 2.30, на ничью за 3.92, а на «Хьюстон Динамо» — за 2.81

Хозяева неплохо начали чемпионат, и постараются добыть, как минимум, один балл.

«Лос-Анжелес» успешно играет с «Хьюстон Динамо», и эта тенденция будет продолжена.

Квалифицированная атака гостей наверняка прибавит после перерыва. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.75 с коэффициентом 1.77