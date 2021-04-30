«Вердер»
«Вердер» в текущем розыгрыше Кубка Германии до сих пор не пропустил ни одного мяча. Но надо признать, что и соперники у «музыкантов» до сих пор были не самыми опасными — с командами из первой Бундеслиги они еще не играли.
В первом раунде «Вердер» выиграл в гостях у «Карл Цейсс» из Йены — 2:0.
Еще больше «Вердер» забил «Ганноверу» — 3:0. В четвертьфинале бременский клуб разобрался с «Гройтер Фюртом» (2:0), а в полуфинале — с «Регенсбургом» (1:0).
Что же касается текущей формы «Вердера», то очевидно, что с командой сейчас не все в порядке. На это четко указывают семь поражений в восьми предыдущих матчах Бундеслиги.
«Вердер»
«Лейпциг»
Для «Лейпцига» Кубок Германии остался последней возможностью выиграть трофей под руководством Юлиана Нагельсманна. Со следующего сезона 33-летний специалст будет возглавлять «Баварию».
Как и «Вердер», «Лейпциг» уверенно выиграл все предыдущие матчи в текущем турнире.
Разница только в том, что команде Нагельсманна до этого уже дважды пришлось играть против представителей первой Бундеслиги. «Лейпциг» одержал победы над «Аугсбургом» и «Вольфсбургом».
Кроме того, «Лейпцин» выиграл у «Нюрнберга» и «Бохума».
Прогноз и ставка
На «Вердер» в этом матче можно поставить за 10.75, ничью в основное время букмекеры предлагают за 5.70, а победу «Лейпцига» — за 1.36.
Ранее в этом сезоне
Ставка — победа «Лейпцига» с форой (-1,5) за 2.05.
Также можно рассмотреть вариант со ставкой на тотал «Лейпцига» больше 2,0 за 1.76.