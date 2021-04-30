«Лейпциг» сыграет на выезде с «Вердером» в рамках 1/2 финала Кубка Германии. Матч пройдет 30 апреля в Бремене, начало — в 21:30 мск. «Вердер» — «Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вердер»

«Вердер» в текущем розыгрыше Кубка Германии до сих пор не пропустил ни одного мяча. Но надо признать, что и соперники у «музыкантов» до сих пор были не самыми опасными — с командами из первой Бундеслиги они еще не играли.

В первом раунде «Вердер» выиграл в гостях у «Карл Цейсс» из Йены — 2:0.

Еще больше «Вердер» забил «Ганноверу» — 3:0. В четвертьфинале бременский клуб разобрался с «Гройтер Фюртом» (2:0), а в полуфинале — с «Регенсбургом» (1:0).

Все прогнозы на Бундеслигу

Что же касается текущей формы «Вердера», то очевидно, что с командой сейчас не все в порядке. На это четко указывают семь поражений в восьми предыдущих матчах Бундеслиги.

«Вердер» пропустил 12 мячей в четырех последних матчах.

«Лейпциг»

Для «Лейпцига» Кубок Германии остался последней возможностью выиграть трофей под руководством Юлиана Нагельсманна. Со следующего сезона 33-летний специалст будет возглавлять «Баварию».

Как и «Вердер», «Лейпциг» уверенно выиграл все предыдущие матчи в текущем турнире.

Разница только в том, что команде Нагельсманна до этого уже дважды пришлось играть против представителей первой Бундеслиги. «Лейпциг» одержал победы над «Аугсбургом» и «Вольфсбургом».

Кроме того, «Лейпцин» выиграл у «Нюрнберга» и «Бохума».

Прогноз и ставка

На «Вердер» в этом матче можно поставить за 10.75, ничью в основное время букмекеры предлагают за 5.70, а победу «Лейпцига» — за 1.36.

Ранее в этом сезоне «Лейпциг» дважды обыграл «Вердер» в Бундеслиге — 2:0 дома и 4:1 в гостях. Ближайшая встреча вряд ли станет исключением, хозяева сейчас в ужасной форме, о чем можно судить по недавним играм в чемпионате Германии.

Ставка — победа «Лейпцига» с форой (-1,5) за 2.05.

Также можно рассмотреть вариант со ставкой на тотал «Лейпцига» больше 2,0 за 1.76.