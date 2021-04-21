«Специя»
«Специя» борется за выживание, и пока в этом преуспевает. От опасной зоны команда оторвалась уже на 7 очков.
Нынешнее 14 место можно считать успешным. Тем более, обороняется команда не самым лучшим образом — 59 пропущенных мячей.
Минувший тур для команды получился в этом плане показательным. На выезде «Специя» была разгромлена «Болоньей» (4:1).
В матче первого круга «Специя» дала бой миланцам. Правда, «Интер» в итоге оказался сильнее (2:1).
«Интер»
«Интер» на текущий момент занимает 1 место. Правда, отрыв от идущего следом «Милана» выглядит весьма комфортным — 9 пунктов.
В активе у команды сейчас 75 очков. Вряд ли что-то помешает команде Антонио Конте завоевать вожделенное Скудетто. «Милан» сыроват, «Ювентус» растерял много очков…
«Интер» в минувшем туре привез один пункт из вояжа в Неаполь. На стадионе, не так давно получившего имя незабвенного Диего Марадоны, была зафиксирована ничья (1:1).
Вряд ли в нынешнем сезоне «Интер» упустит свое. Разумеется, сейчас все в руках у команды Конте, и в этой встрече она наверняка победит.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Интер» за 1.41, на ничью за 5.19, а на «Специю» — за 7.50
Хозяева борются за выживание, к тому же существенно уступают миланцам в классе.
«Интер» уверенно движется к чемпионству, и вряд ли позволит себе терять очки на ровном месте.
Класс гостей несоизмеримо выше, да и оборона «Специи» наверняка не справится с Лукаку и компанией. Наши прогноз и ставка — Победа «Интера» во 2 тайме с коэффициентом 1.67