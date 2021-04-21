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    «Интер» в концовке додавит «Специю»?

    «Специя» — «Интер». Прогноз, ставка (к. 1.67) на футбол, Серия А, 21 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Специя» — «Интер»
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    Ромелу Лукаку
    «Специя» сыграет на своем поле с «Интером» в рамках 32-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 21 апреля, начало — в 21:45 мск. «Специя» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 21 Апреля 2021 года
    Специя
  • Италия. Серия А
    •  Специя 21:45 Интер Интер
  • Милан
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 7.70
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 1.40
  • Ставка!
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    «Специя»

    «Специя» борется за выживание, и пока в этом преуспевает. От опасной зоны команда оторвалась уже на 7 очков.

    Нынешнее 14 место можно считать успешным. Тем более, обороняется команда не самым лучшим образом — 59 пропущенных мячей.

    Минувший тур для команды получился в этом плане показательным. На выезде «Специя» была разгромлена «Болоньей» (4:1).

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    В матче первого круга «Специя» дала бой миланцам. Правда, «Интер» в итоге оказался сильнее (2:1).

    «Интер»

    «Интер» на текущий момент занимает 1 место. Правда, отрыв от идущего следом «Милана» выглядит весьма комфортным — 9 пунктов.

    В активе у команды сейчас 75 очков. Вряд ли что-то помешает команде Антонио Конте завоевать вожделенное Скудетто. «Милан» сыроват, «Ювентус» растерял много очков…

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    • «Интер» в минувшем туре привез один пункт из вояжа в Неаполь. На стадионе, не так давно получившего имя незабвенного Диего Марадоны, была зафиксирована ничья (1:1).

    Вряд ли в нынешнем сезоне «Интер» упустит свое. Разумеется, сейчас все в руках у команды Конте, и в этой встрече она наверняка победит.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Интер» за 1.41, на ничью за 5.19, а на «Специю» — за 7.50

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    Хозяева борются за выживание, к тому же существенно уступают миланцам в классе.

    «Интер» уверенно движется к чемпионству, и вряд ли позволит себе терять очки на ровном месте.

    Класс гостей несоизмеримо выше, да и оборона «Специи» наверняка не справится с Лукаку и компанией. Наши прогноз и ставка — Победа «Интера» во 2 тайме с коэффициентом 1.67

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