«Специя» сыграет на своем поле с «Интером» в рамках 32-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 21 апреля, начало — в 21:45 мск. «Специя» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Специя»

«Специя» борется за выживание, и пока в этом преуспевает. От опасной зоны команда оторвалась уже на 7 очков.

Нынешнее 14 место можно считать успешным. Тем более, обороняется команда не самым лучшим образом — 59 пропущенных мячей.

Минувший тур для команды получился в этом плане показательным. На выезде «Специя» была разгромлена «Болоньей» (4:1).

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В матче первого круга «Специя» дала бой миланцам. Правда, «Интер» в итоге оказался сильнее (2:1).

«Интер»

«Интер» на текущий момент занимает 1 место. Правда, отрыв от идущего следом «Милана» выглядит весьма комфортным — 9 пунктов.

В активе у команды сейчас 75 очков. Вряд ли что-то помешает команде Антонио Конте завоевать вожделенное Скудетто. «Милан» сыроват, «Ювентус» растерял много очков…

«Интер» в минувшем туре привез один пункт из вояжа в Неаполь. На стадионе, не так давно получившего имя незабвенного Диего Марадоны, была зафиксирована ничья (1:1).

Вряд ли в нынешнем сезоне «Интер» упустит свое. Разумеется, сейчас все в руках у команды Конте, и в этой встрече она наверняка победит.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Интер» за 1.41, на ничью за 5.19, а на «Специю» — за 7.50

Хозяева борются за выживание, к тому же существенно уступают миланцам в классе.

«Интер» уверенно движется к чемпионству, и вряд ли позволит себе терять очки на ровном месте.

Класс гостей несоизмеримо выше, да и оборона «Специи» наверняка не справится с Лукаку и компанией. Наши прогноз и ставка — Победа «Интера» во 2 тайме с коэффициентом 1.67