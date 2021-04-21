21 апреля в рамках 43-го тура английского Чемпионшипа «Миллуолл» на своем поле сыграет с «Борнмутом». Начало игры — в 20:00 по мск. «Миллуолл» — «Борнмут»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Миллуолл»

«Миллуолл» уже доигрывает сезон, ни на что уже не претендуя. За четыре тура до конца первенства они идет на девятом месте, но в зону плей-офф уже подняться не сможет.

В минувшем туре первенства «львы» расписали гостевую мировую с «Брентфордом» (0:0), а игровым днем ранее они проиграли в родных стенах «Суонси» со счетом 0:3.

Перед этим у коллектива из Лондона была 3-матчевая серия из викторий, в которой он на своей территории по 1:0 обыграл «Мидлсбро» и «Ротерхэм», а также в гостях переиграл «Сток Сити» — 2:1.

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28 из 59 баллов «Миллуолл» заработал в домашних встречах, выиграв в шести поединках, пять раз потерпев фиаско и десять игр завершил вничью, разница мячей — 19:19.

«Борнмут»

«Борнмут» в текущий момент находится в зоне плей-офф, где наверняка и финиширует. В случае успеха в этом матче и осечки конкурентов коллектив точно ниже шестой строки не опустится.

После того, как «вишни» в середине марта проиграли на своем поле «Барнсли» (2:3), затем они выиграли шесть встреч чемпионата подряд, пропусти в этих поединках четыре гола и никогда более одного за матч.

В минувшем туре команда на выезде обыграла «Норвич» (3:1), уже добывший путевку в АПЛ, а перед этим минимально расправилась в гостях с «Хаддерсфилдом», выиграв 2:1.

32 из 67 пунктов «Борнмут» заработал в выездных встречах текущего розыгрыша Чемпионшипа. Он добился восьми выигрышей, восемь раз сыграл вничью и пять раз уступил, разница мячей — 29:20.

В первом круге эти команды расписали мировую со счетом 1:1 на поле «Борнмута»

Прогноз и ставка на «Миллуолл» — «Борнмут»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Борнмута» предлагают — 2.05.

На викторию «Миллуолла» дают — 3.78, ничья оценена — в 3.54.

Набравшие фантастической ход «вишни» наверняка победят в этой игре, и закрепятся в зоне плей-офф. Наш прогноз и ставка — П2.