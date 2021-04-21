«Галатасарай» сыграет на своем поле с «Трабзонспором» в рамках 36-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 21 апреля в Стамбуле, начало — в 19:00 мск. «Галатасарай» — «Трабзонспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Галатасарай»

«Галатасарай» после 33-х сыгранных матчей занимает в турнирной таблице третье место, отставая от идущего первым «Бешикташа» на шесть очков.

В предыдущем матче команда Фатиха Терима одержала гостевую победу над «Гезтепе».

Перед этим же «Галатасарай» проиграл «Ризеспору» и «Хатайспору», а также потерял очки в матче с «Фатих Карагюмрюк».

«Галатасарай» набрал только два очка в трех предыдущих матчах на своем поле.

«Трабзонспор»

«Трабзонспор» провел уже 34 матча и на данный момент занимает в таблице четвертое место.

Три предыдущих матча с участием «Трабзонспора» завершились вничью — дважды 0:0 и 1:1.

Беспроигрышная серия гостей составляет уже шесть матчей, в которых они, правда, одержали только одну победу.

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«Трабзонспор» последний раз проигрывал в рамках турецкой Суперлиги еще в конце октября.

Прогноз и ставка

На «Галатасарай» в этом матче можно поставить за 1.86, ничью букмекеры предлагают за 3.65, а победу «Трабзонспора» — за 4.20.

С учетом недавних результатов и качества игры «Галатасарая» гости вполне могут как минимум не проиграть в Стамбуле. Хозяевам будет непросто вскрыть оборону соперника.

Ставка — победа «Трабзонспора» или ничья за 1.94.

Также можно рассмотреть ставку на тотал меньше 2,5 за 1.86. Вряд ли игра будет результативной.