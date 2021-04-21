«Галатасарай»
«Галатасарай» после 33-х сыгранных матчей занимает в турнирной таблице третье место, отставая от идущего первым «Бешикташа» на шесть очков.
В предыдущем матче команда Фатиха Терима одержала гостевую победу над «Гезтепе».
Перед этим же «Галатасарай» проиграл «Ризеспору» и «Хатайспору», а также потерял очки в матче с «Фатих Карагюмрюк».
«Галатасарай» набрал только два очка в трех предыдущих матчах на своем поле.
«Трабзонспор»
«Трабзонспор» провел уже 34 матча и на данный момент занимает в таблице четвертое место.
Три предыдущих матча с участием «Трабзонспора» завершились вничью — дважды 0:0 и 1:1.
Беспроигрышная серия гостей составляет уже шесть матчей, в которых они, правда, одержали только одну победу.
«Трабзонспор» последний раз проигрывал в рамках турецкой Суперлиги еще в конце октября.
Прогноз и ставка
На «Галатасарай» в этом матче можно поставить за 1.86, ничью букмекеры предлагают за 3.65, а победу «Трабзонспора» — за 4.20.
С учетом недавних результатов и качества игры «Галатасарая» гости вполне могут как минимум не проиграть в Стамбуле. Хозяевам будет непросто вскрыть оборону соперника.
Ставка — победа «Трабзонспора» или ничья за 1.94.
Также можно рассмотреть ставку на тотал меньше 2,5 за 1.86. Вряд ли игра будет результативной.