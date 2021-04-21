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    «Трабзонспор» наберет очки на поле «Галатасарая»?

    «Галатасарай» — «Трабзонспор». Прогноз (к. 1.94) и ставки на чемпионат Турции 21 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Галатасарай» — «Трабзонспор»
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    «Трабзонспор» последний раз проигрывал в рамках турецкой Суперлиги еще в конце октября
    «Галатасарай» сыграет на своем поле с «Трабзонспором» в рамках 36-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 21 апреля в Стамбуле, начало — в 19:00 мск. «Галатасарай» — «Трабзонспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 21 Апреля 2021 года
    Галатасарай
  • Стамбул
    •  Галатасарай 19:00 Трабзонспор Трабзонспор
  • Трабзон
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.85
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 4.20
  • Ставка!
    •

    «Галатасарай»

    «Галатасарай» после 33-х сыгранных матчей занимает в турнирной таблице третье место, отставая от идущего первым «Бешикташа» на шесть очков.

    В предыдущем матче команда Фатиха Терима одержала гостевую победу над «Гезтепе».

    Перед этим же «Галатасарай» проиграл «Ризеспору» и «Хатайспору», а также потерял очки в матче с «Фатих Карагюмрюк».

    «Галатасарай» набрал только два очка в трех предыдущих матчах на своем поле.

    «Трабзонспор»

    «Трабзонспор» провел уже 34 матча и на данный момент занимает в таблице четвертое место.

    Три предыдущих матча с участием «Трабзонспора» завершились вничью — дважды 0:0 и 1:1.

    Беспроигрышная серия гостей составляет уже шесть матчей, в которых они, правда, одержали только одну победу.

    Все прогнозы на футбол

    «Трабзонспор» последний раз проигрывал в рамках турецкой Суперлиги еще в конце октября.

    Прогноз и ставка

    На «Галатасарай» в этом матче можно поставить за 1.86, ничью букмекеры предлагают за 3.65, а победу «Трабзонспора» — за 4.20.

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    С учетом недавних результатов и качества игры «Галатасарая» гости вполне могут как минимум не проиграть в Стамбуле. Хозяевам будет непросто вскрыть оборону соперника.

    Ставка — победа «Трабзонспора» или ничья за 1.94.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал меньше 2,5 за 1.86. Вряд ли игра будет результативной.

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