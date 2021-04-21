В среду, 21 апреля, дортмундская «Боруссия» на своем поле примет «Унион» в рамках 30-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк», начнется в 21:30 по московскому времени. «Боруссия» Д — «Унион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» Д

Дортмундская «Боруссия» занимает пятое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, имея на своем счету 49 очков.

«Шмели» одержали 15 побед, четыре раза сыграли вничью и потерпели десять поражений в национальном первенстве.

В апреле подопечные Эдина Терзича уступили «Айнтрахту» (1:2), а также обыграли «Штутгарт» (3:2) и «Вердер» (4:1).

Также «желто-черные» вылетели из Лиги чемпионов, проиграв в четвертьфинале «Манчестер Сити» (1:2 и 1:2).

Все прогнозы на Бундеслигу

После травм у «Боруссии» восстанавливаются Аксель Витсель, Дан-Аксель Загаду, Юссуфа Мукоко, Джейдон Санчо, Марсель Шмельцер и Томас Дилэйни.

«Унион»

«Унион» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Германии с 43 баллами.

На счету берлинской команды десять побед, 13 ничьих и шесть поражений в нынешнем сезоне.

Команда Урса Фишера в этом месяце поделила очки с «Гертой» (1:1) и «Баварией» (1:1), а также одолела «Штутгарт» (2:1).

Среди травмированных у «Униона» значатся Тайво Авонийи, Шеральдо Беккер, Нико Гиссельман, Леон Даяку и Энтони Уджа.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Боруссии» — 1.54, победа «Униона» — 6.00, ничья — 4.50.

После вылета из Лиги чемпионов «шмели» могут сосредоточить свое внимание на Бундеслиге, где в оставшихся турах нужно каким-то образом ворваться в четверку сильнейших.

Однако встреча со столичным противником обещает быть непростой, ведь «Унион» за весь сезон потерпел всего шесть поражений.

Команда Урса Фишера дважды отнимала очки у «Баварии», а в первом круге еще и успела переиграть дортмундцев со счетом 2:1.

Допускаем, что «Боруссия» победит с минимальным преимуществом, но не более того. Наш прогноз и ставка — «победа "Униона" с форой +1» за 2.00.

Также можно присмотреться к ставке «обе команды забьют», которая принимается с коэффициентом 1.70.