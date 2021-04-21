«Боруссия» Д
Дортмундская «Боруссия» занимает пятое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, имея на своем счету 49 очков.
«Шмели» одержали 15 побед, четыре раза сыграли вничью и потерпели десять поражений в национальном первенстве.
В апреле подопечные Эдина Терзича уступили «Айнтрахту» (1:2), а также обыграли «Штутгарт» (3:2) и «Вердер» (4:1).
Также «желто-черные» вылетели из Лиги чемпионов, проиграв в четвертьфинале «Манчестер Сити» (1:2 и 1:2).
После травм у «Боруссии» восстанавливаются Аксель Витсель, Дан-Аксель Загаду, Юссуфа Мукоко, Джейдон Санчо, Марсель Шмельцер и Томас Дилэйни.
«Унион»
«Унион» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Германии с 43 баллами.
На счету берлинской команды десять побед, 13 ничьих и шесть поражений в нынешнем сезоне.
Команда Урса Фишера в этом месяце поделила очки с «Гертой» (1:1) и «Баварией» (1:1), а также одолела «Штутгарт» (2:1).
Среди травмированных у «Униона» значатся Тайво Авонийи, Шеральдо Беккер, Нико Гиссельман, Леон Даяку и Энтони Уджа.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Боруссии» — 1.54, победа «Униона» — 6.00, ничья — 4.50.
После вылета из Лиги чемпионов «шмели» могут сосредоточить свое внимание на Бундеслиге, где в оставшихся турах нужно каким-то образом ворваться в четверку сильнейших.
Однако встреча со столичным противником обещает быть непростой, ведь «Унион» за весь сезон потерпел всего шесть поражений.
Команда Урса Фишера дважды отнимала очки у «Баварии», а в первом круге еще и успела переиграть дортмундцев со счетом 2:1.
Допускаем, что «Боруссия» победит с минимальным преимуществом, но не более того. Наш прогноз и ставка — «победа "Униона" с форой +1» за 2.00.
Также можно присмотреться к ставке «обе команды забьют», которая принимается с коэффициентом 1.70.