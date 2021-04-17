В субботу, 17 апреля, в рамках 26-го тура российской Премьер-лиги «Ахмат» в Грозном примет подмосковные «Химки». Встреча начнется в 14:00 по мск. «Ахмат» — «Химки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ахмат»

«Ахмат» с 32 набранными пунктами идет на 11 месте в турнирной таблице РПЛ, существенно оторвавшись от опасной зоны, но и до еврокубковой строки ему далеко.

Чеченский коллектив в минувшем туре первенства был разгромлен на выезде «Уфой» со счетом 0:3. Этим фиаско он прервал свою 3-матчевую победную серию с учетом всех сыгранных турниров.

В Кубке страны грозненцы в 1/4 финала одолели тех же уфимцев (1:0), а в чемпионате поочередно справились в родных стенах с тульским «Арсеналом» (2:0) и разгромили в гостях «Краснодар» (5:0).

Прогнозы на чемпионат России по футболу

На своей территории «Ахмат» в последних шести поединках добыл всего лишь одну победу, дважды проиграл и три раза делил очки со своими оппонентами.

«Химки»

«Химки» с 38 зачетными пунктами разместились на восьмой позиции в турнирной таблице РПЛ, уступая восемь баллов еврокубковой строке.

После зимнего перерыва подмосковный коллектив проиграл только одну из шести проведенных встреч. 5 апреля он на выезде оказался слабее питерского «Зенита», проиграв ему 0:2.

Еще в этом отрезке «красно-черные» одну игру свели вничью и четыре поединка выиграли. Одна из побед пришлась на минувший тур чемпионата, где они на свое арене минимально переиграли «Тамбов» — 1:0.

За последние шесть выездных встреч текущего розыгрыша РПЛ «Химки» уступили только в одной игре, дважды сыграли вничью и три раза уходили с поля победителями.

В игре первого круга «Ахмат» обыграл «Химки» на их поле со счетом 2:1.

Прогноз и ставка на «Ахмат» — «Химки»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ахмата» предлагают — 2.14.

На викторию «Химок» дают — 3.76, ничья оценена — в 3.52.

Обе команды уже утратили турнирную мотивацию, поэтому будет неудивительно, если они поделят очки в данном противостоянии. Наш прогноз — ничья.