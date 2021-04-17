17 апреля в Севилье на «Эстадио де-ла-Картуха» «Атлетик» из Бильбао сыграет с «Барселоной» в финале Кубка Короля сезона 2020/21. Стартовый свисток будет дан в 22:30 по мск. «Атлетик» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетик»

До решающего матче текущего кубкового соревнования «Атлетик» убрал со своего пути четырех соперников. На первых двух стадиях он по 2:1 на выезде переиграл «Ибицу» и «Алькойяно».

В четвертьфинале сломили сопротивление «Бетиса» только в серии послематчевых пенальти, а в полуфинале прошел «Леванте», сыграв дома 1:1, а в ответной игре выиграл в овертайме — 2:1.

В начале этого месяца баски провели перенесенный финал Кубка Испании сезона 2019/20, где минимально уступили «Реал Сосьедаду» со счетом 0:1. Пропустив по истечению часа игры с пенальти.

Все прогнозы на футбол

Стоит отметить, что сейчас у «львов» 6-матчевая безвыигрышная серия, в которой состоялось четыре мировые и два поражения. К слову, пять из них были низовые матчи. В Примере они идут в середине таблицы, почти не имея шансов подняться в зону еврокубков.

«Барселона»

«Барселона» каждый раунд в этом Кубке Короля проходила с трудностями. В 1/16 финала она только по итогам овертайма переиграли коллектив из низшей лиги — 2:0 ОТ.

На следующем этапе всего в один мяч справилась с «Райо Вальекано» (2:1), потом сломила сопротивление «Гранады» в экстра-тайме (5:3 ОТ), уступая аж до 88-й минуты 0:2.

В полуфинале каталонцы благодаря сверхусилиям выбили «Севилью». «Сине-гранатовые» проиграли в гостях 0:2, дома победили с таким же счетом в основное время, а в дополнительное забили еще гол, итог — 3:0 и выход в финал соревнования.

В прошлые выходные «Барса» потерпела выездное фиаско в Эль-класико от «Реала» (1:2), прервав тем самым свою 9-матчевую беспроигрышную серию, но еще осталась в чемпионской гонке, уступая лидеру только два очка.

В этом году команды провели между собой три игры, где дважды выиграла «Барса» (3:2 и 2:1 — в чемпионате страны) и раз победили баски — в финале Суперкубка Испании — 3:2 ОТ.

Прогноз и ставка на «Атлетик» — «Барселона»

В этом матче букмекеры на тотал мячей больше 3.0 предлагают кэфф в 1.88, а на низовой исход дают 1.92.

Хотя в последнее время между собой эти клубы и играли результативно, но от финала все же не стоит ждать изобилия голов. Наш прогноз и ставка на эту встречу — ТМ 3,0.