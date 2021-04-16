В пятницу, 16 апреля, в стартовом поединке 29-го тура немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» в домашнем матче сыграет с «Хоффенхаймом». Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по мск. «Лейпциг» — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«РБ Лейпциг»

За шесть туров до завершения немецкого первенства «РБ Лейпциг» разместился на второй строке в турнирной таблице, имея на своем счету 60 очков, уступая пять баллов лидеру и опережает ближайшего соперника на шесть пунктов.

В отрезке последних десяти встреч чемпионата Германии «быки» потерпели только одно поражений, правда, уступив дома своему главному конкуренту в борьбе за золото — «Баварии» (0:1).

Еще в этот период коллектив одну игру свел вничью и одержал восемь викторий, одна из которых состоялась в минувшем туре Бундеслиги, где он разгромил в Бремене местный «Вердер» со счетом 4:1.

Все прогнозы на футбол

В родных стенах «РБ Лейпциг» не может выиграть на протяжении двух минувших встреч, раз проиграв и раз сыграв вничью. Перед этим команда добыла четыре выигрыша, пропустив за этот период всего один гол.

«Хоффенхайм»

С 31 зачетным пунктом «Хоффенхайм» находится в турнирной таблице чемпионата Германии на 12 позиции, оторвавшись на расстоянии пяти очков от опасной зоны.

В минувшем туре первенства из клуб Зинсхайма на своем поле расписал мировую с «Байером» (0:0), а перед этим у него была 3-матчевая серия поражений. В этот период он дома уступил «Майнцу» (1:2), а также на выезде был слабее «Штутгарта» (0:2) и «Аугсбурга» (1:2).

Победить же «деревенским» удалось всего два раза за десять предыдущих матчей в Бундеслиге, также в этом отрезке они три поединка завершили мировыми исходами и потерпели пять поражений.

В данный моменту «Хоффенхайма» 5-матчевая безвыигрышная выездная серия, в которой он два раза сыграл вничью и трижды уступал. Последний раз он побеждал в гостях еще в середине январе, разгромив тогда в Берлине «Герту» — 3:0.

В первом круге «Лейпциг» одолел «Хоффенхайм» на его арене со счетом 1:0, в прошлом сезоне «быки» победили дважды — 3:1 и 2:0.

Прогноз и ставка на «РБ Лейпциг» — «Хоффенхайм»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «РБ Лейпциг» — 1.43, победа «Хоффенхайма» — 8.20, ничья — 5.20.

Скорее всего, у «быков» не будет сложностей с завоевание трех очков. Прогнозируем в данном поединке викторию гостей с разницей в несколько мячей.