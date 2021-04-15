В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» примет «Гранаду» на стадион «Олд Траффорд». Игра состоится 15 апреля в 22:00 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Гранада»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» подходит к этому матчу с хорошим настроением. Во-первых, команда Сульшера имеет преимущество в данном противостоянии. Во-вторых, она победила «Тоттенхэм» 3:1 в последнем матче.

«Манкунианцы» обыграли «Гранаду» на выезде 2:0. Перед этим коллектив одолел «Брайтон» 2:1 в АПЛ. Таким образом, уже три игры подряд «Красные дьяволы» забивают больше одного мяча.

Четыре последних матча плей-офф с участием МЮ заканчивались с тоталом меньше 2.5. При этом в двух последних команда не пропускала.

В лазарете у хозяев капитан Харри Магуайр, форвард Антони Марсьяль и защитник Эрик Байи. Из-за перебора желтых не сыграют Люк Шоу и Скотт Мактоминей.

«Гранада»

Поражение от «Ман Юнайтед» стало для «Гранады» четвертым подряд. Однако серию удалось прервать в прошлом туре Примеры победой над «Вальядолидом» (2:1).

Ранее команда проиграла «Вильярреалу» 0:3, «Валенсии» 1:2 и «Мольде» 1:2. «Гранада» проиграла три из пяти матчей плей-офф Лиги Европы. Здесь стоит напомнить о выездной неудаче в Неаполе (1:2).

Также стоит отметить, что «Гранада» не выиграла ни одного выездного матча в плей-офф, а победить она не может уже три матча.

Не сыграют Ян Брис, Нейдер Лосано и Домингос Дуарте.

Прогноз и ставка

Победа «Ман Юнайтед» выставлена с коэффициентом 1.48. Ничья котируется с коэффициентом 4.40. На победу «Гранады» букмекеры дают 7.50.

В прошлой игре МЮ показал, что сильнее своего соперника. По идее «Манкунианцы» должны без проблем довести дело до конца. Так как в плей-офф хозяева играют в экономном режиме — тотал меньше 2.5 в 4 поединках — предлагаем поставить на тотал меньше 2.5 за 1.95.

Также предлагаем поставить на индивидуальный тотал МЮ больше 1.5. «Манкунианцы» забивали больше гола в своих трех прошлых поединках. ИТБ1 (1.5) можно взять за 1.63.