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    МЮ не станет громить «Гранаду»

    «Манчестер Юнайтед» — «Гранада». Прогноз (к. 1.95) на тоталы в матче футбольной Лиги Европы 15 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «Гранада»
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    Фрагмент первого матча
    В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» примет «Гранаду» на стадион «Олд Траффорд». Игра состоится 15 апреля в 22:00 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Гранада»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/4 финала 15 Апреля 2021 года
    Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
    •  Манчестер Юнайтед 22:00 Гранада Гранада
  • Гранада
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.47
  • X
  • 4.55
  • 2
  • 7.00
  • Ставка!
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    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» подходит к этому матчу с хорошим настроением. Во-первых, команда Сульшера имеет преимущество в данном противостоянии. Во-вторых, она победила «Тоттенхэм» 3:1 в последнем матче.

    «Манкунианцы» обыграли «Гранаду» на выезде 2:0. Перед этим коллектив одолел «Брайтон» 2:1 в АПЛ. Таким образом, уже три игры подряд «Красные дьяволы» забивают больше одного мяча.

    Четыре последних матча плей-офф с участием МЮ заканчивались с тоталом меньше 2.5. При этом в двух последних команда не пропускала.

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    • В лазарете у хозяев капитан Харри Магуайр, форвард Антони Марсьяль и защитник Эрик Байи. Из-за перебора желтых не сыграют Люк Шоу и Скотт Мактоминей.

    «Гранада»

    Поражение от «Ман Юнайтед» стало для «Гранады» четвертым подряд. Однако серию удалось прервать в прошлом туре Примеры победой над «Вальядолидом» (2:1).

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  • 12/04/2021

    • Ранее команда проиграла «Вильярреалу» 0:3, «Валенсии» 1:2 и «Мольде» 1:2. «Гранада» проиграла три из пяти матчей плей-офф Лиги Европы. Здесь стоит напомнить о выездной неудаче в Неаполе (1:2).

    Также стоит отметить, что «Гранада» не выиграла ни одного выездного матча в плей-офф, а победить она не может уже три матча.

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    Не сыграют Ян Брис, Нейдер Лосано и Домингос Дуарте.

    Прогноз и ставка

    Победа «Ман Юнайтед» выставлена с коэффициентом 1.48. Ничья котируется с коэффициентом 4.40. На победу «Гранады» букмекеры дают 7.50.

    В прошлой игре МЮ показал, что сильнее своего соперника. По идее «Манкунианцы» должны без проблем довести дело до конца. Так как в плей-офф хозяева играют в экономном режиме — тотал меньше 2.5 в 4 поединках — предлагаем поставить на тотал меньше 2.5 за 1.95.

    Также предлагаем поставить на индивидуальный тотал МЮ больше 1.5. «Манкунианцы» забивали больше гола в своих трех прошлых поединках. ИТБ1 (1.5) можно взять за 1.63.

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