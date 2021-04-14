В среду, 14 апреля, в Мадриде на стадионе «Кампо-де-Вальекас» «Райо Вальекано» сыграет с «Мирандесем» в перенесенном матче 31-го тура испанской Сегунды. Начало игры — в 20:00 по мск. «Райо Вальекано» — «Мирандес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» с 55 очками находится в данный момент на шестом месте, сильно отставая от первых двух строк, а седьмую позицию опережает на шесть баллов и имеет игру в запасе.

«Пчелы» за минувшие семь встреч первенства потерпели лишь одно фиаско, проиграв пару туров тому назад на своем стадионе хихонскому «Спортингу» со счетом 0:1. Также в этот период «великаны» два раза сыграли вничью и добыли четыре виктории.

Две из них пришлись на последние два поединка, где они расправились с «Альмерией» (1:0) на ее территории и дома с «Жироной» (2:1) в минувшем игровом дне.

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На своей территории в текущем розыгрыше Сегунды клуб из Мадрида выступает вполне уверенно, выиграв десять встреч при двух мировых и четырех поражениях, разница забитых и пропущенных составляет 24:14.

«Мирандес»

«Мирандес» с 44 баллами разместился на 12 месте в турнирной таблице второго по рангу дивизиона Испании, отстав уже на 11 пунктов от зоны плей-офф повышения.

«Кабаны» за последние пять встреч первенства добились только одной виктории, обыграв в начале апреля на выезде хихонский «Спортинг» со счетом 2:1. Еще в этот период они раз сыграли вничью и трижды проиграли.

Мировая состоялась дома с «Эспаньолом» (2:2), фиаско были в гостях от «Алькоркона» (0:4) и «Сарагосы» (0:1), а также в родных стенах от «Логроньеса» (0:1) в минувшем туре чемпионата.

Вне родных стен «Мирандес» разжился 22 очками, победив в семи встречах, один раз сыграв вничью и потерпев восемь поражений. Разница мячей в этих играх составляет 15:17.

В первом круге «Райо» обыграл «Мирандес» на его поле со счетом 2:0, а в минувшем сезоне они дважды между собой сыграли вничью — 0:0 и 2:2.

Прогноз и ставка на «Райо Вальекано» — «Мирандес»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Райо Вальекано» — 1.97, победа «Мирандеса» — 4.16, ничья — 3.34.

Прогнозируем, что на своем поле «пчелы» обыграют «кабанов» и упрочат свое положение в зоне плей-офф. Наша ставка — П1.