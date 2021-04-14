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    «Манчестер Сити» подтвердит статус главного неудачника Лиги чемпионов?

    «Боруссия» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки (к. 2.32) на Лигу чемпионов 14 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» — «Манчестер Сити»
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    Эрлинг Холанд
    Дортмундская «Боруссия» сыграет на своем поле с «Манчестер Сити» в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 14 апреля в Дортмунде, начало — в 22:00 мск. «Боруссия» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала 14 Апреля 2021 года
    Боруссия Д
  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 22:00 Манчестер Сити Манчестер Сити
  • Манчестер
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.75
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 1.67
  • Ставка!
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    «Боруссия» Д

    Вопреки многочисленным прогнозам, «Боруссия» отлично подготовилась к первому матчу с «Манчестер Сити». Дортмунд проиграл, но счет не критичный — 1:2. Интрига жива.

    Более того, «Боруссия» была близка к тому, чтобы увезти из Манчестера ничью. На 84-й минуте Марко Ройс шокировал и Пепа Гвардиолу, и всех, кто по-прежнему уверен, что «Манчестер Сити» является главным фаворитом текущего розыгрыша Лиги чемпионов. К слову, так продолжают думать и букмекеры.

    Но на этот раз «Сити» все-таки удалось избежать потока критики в британских СМИ.

    Незадолго до финального свистка Фил Фоден обеспечил своей команде домашнюю победу.

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    Однако самое главное заключается в другом: «Боруссия» никак не выглядит командой, которую «Сити» пройдет и даже не заметит. Это видно даже по статистике первого матча, Дортмунд очень хорошо огрызался.

    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» в минувшую субботу проиграл дома «Лидсу» (1:2). Абсолютно нормальная ситуация, учитывая положение команды в таблице АПЛ. Всем уже давно ясно, что чемпионат «Сити» выиграл, а все оставшиеся матчи, по сути, формальность.

    Но некоторые моменты все-таки насторожили. Снова ужасная реализация — из огромного количества моментов команда Гвардиолы воспользовалась только одним. И это несмотря на то, что «Лидс» весь второй тайм играл вдесятером.

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    • В отличие от «Боруссии», которая по-прежнему не может рассчитывать на Акселя Витселя и Джейдона Санчо, а также на Юссуфу Мукоко и Дана-Акселя Загаду, у «Сити» вообще нет кадровых проблем. Разве что под сомнением участие в матче Серхио Агуэро и Эймерика Ляпорта, но они сейчас не являются для Гвардиолы первым выбором.

    Прогноз и ставка

    Ситуация стандартная, букмекеры уверены, что «Манчестер Сити» выиграет. На победу гостей можно поставить за 1.69, а на «Боруссию» — за 4.85. Ничью предлагают за 4.40.

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    Помня о том, что ранее случалось с «Манчестер Сити» на этой стадии плей-офф, сейчас тоже закрадываются мысли о сенсации. Тем более «Боруссия» очень качественно сыграла на прошлой неделе. Дортмунд оказался готов к такому сопернику не только психологически, но и тактически.

    Будем рисковать. «Сити» подтвердит статус главного неудачника Лиги чемпионов.

    Ставка — победа «Боруссии» или ничья за 2.32.

    Также можно подумать о ставке на победу «Боруссии» по итогам второго тайма за 4.45. До перерыва дортмундской команде надо как-то выдержать стартовое давление «Сити», а уже во втором решительно действовать.

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