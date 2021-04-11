«Минск»
Минчане новый сезон начали вполне прилично. Все-таки 4 набранных очка в трех стартовых турах — явно не худший показатель.
На текущий момент «Минск» занимает 9 место в турнирной таблице. Правда, единственная победа была добыта в поединке с аутсайдером «Спутником» (0:1).
В минувшем туре минчане на выезде разделили очки с «Ислочью». Вот только паритет вышел сухим, хотя «Минск» большую часть матча играл в численном большинстве.
Против БАТЭ минчане играют сложно. Из пяти последних поединков «Минск» выиграл лишь в одном при четырех поражениях.
БАТЭ
БАТЭ в трех стартовых матчах разжился семью очками. Лишь брестским динамовцам удалось разжиться очками в матче с борисовским клубом.
БАТЭ явно метит в чемпионы, да и в Кубке Белоруссии ставит перед собой максимальную задачу. Вот и в ответном четвертьфинальном поединке с «Витебском» команда добыла победу (2:3), и успешно квалифицировалась в полуфинал.
В предыдущем туре чемпионата Белоруссии борисовцы добыли три очка. Дома БАТЭ одолел дерзкого новичка элиты «Гомель» (3:2).
Разумеется, БАТЭ в каждом матче будет играть исключительно на победу. Поединок в Минске исключением явно не станет.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на БАТЭ за 1.64, на ничью за 4.16, а на «Минск» — за 5.53
Минчане выглядят не столь убедительно, дабы дать бой одному из фаворитов чемпионата.
Гости претендуют на чемпионский титул, и явно не планируют терять очки на ровном месте.
БАТЭ существенно превосходит оппонента в классе, что и продемонстрирует на поле. Наши прогноз и ставка — Победа БАТЭ с коэффициентом 1.64