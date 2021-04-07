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    Нижегородцы с «Велесом» начнут активно?

    «Нижний Новгород» — «Велес». Прогноз, ставка (к. 1.71) на футбол, ФНЛ, 7 апреля 2021 года

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    Александр Сапета
    «Нижний Новгород» сыграет на своем поле с «Велесом» в рамках 35-го тура чемпионата России. Матч пройдет 7 апреля, начало — в 19:00 мск. «Нижний Новгород» — «Велес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 07 Апреля 2021 года
    Нижний Новгород
  • Россия. ФНЛ
    •  Нижний Новгород 19:00 Велес Велес
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
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    «Нижний Новгород»

    «Нижний Новгород» в минувшем туре вернул себе вторую строчку в ФНЛ. Команда на выезде переиграла мощную «Балтику» (1:2).

    В 34 сыгранных матчах нижегородцы набрали 72 очка. Причем от лидера лиги «Крыльев Советов» команда отстает на 7 очков.

    Нижегородцы явно ставят на надежность обороны. Это и есть визитная карточка Роберта Евдокимова. Весной команда Евдокимова выступает неровно, но от генеральной линии наставника не отходит. Вот только атаковать можно и поуспешнее: забито только 53 мяча.

    Прогнозы на ФНЛ

    Наверняка «Нижний Новгород» будет действовать в привычной для себя манере. Да и отношения с «Велесом» у команды складываются удачно: в первом круге команда Евдокимова была сильнее на выезде (1:3).

    «Велес»

    «Велес» уже собрал букет приятных сенсаций. Между тем, вряд ли москвичи смогут попасть в зону стыковых матчей.

    Минувший тур команда провела не лучшим образом. Дома москвичи не сумели обыграть «Енисей» (1:1).

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  • Вчера

    • «Велес» сейчас идет на 7 месте с 55 очками в активе. Причем при 46 забитых мячах команда в свои ворота пропустила 38.

    Выезд в Оренбург для «Велеса» видится почти решающим в плане турнирных перспектив. До зоны стыков — пять очков, и в случае победы есть шанс все-таки оказаться в квартете лучших.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Нижний Новгород» за 1.72, на ничью за 3.44, а на «Велес» — за 5.05

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    Хозяева постараются удержаться на втором месте, для чего намерены атаковать.

    «Велес» еще претендует на стыки, так что едет в Нижний Новгород за очками.

    Несмотря на стиль команды Евдокимова, на сей раз она наверняка сыграет активнее в атаке с первых минут. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.71

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