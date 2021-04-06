6 апреля на стадионе «Карроу Роуд» «Норвич» примет «Хаддерсфилд» в 40-м туре первенства первого английского дивизиона. Стартовый свисток буде дан в 21:45 по мск. «Норвич» — «Хаддерсфилд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Норвич»

Наверняка «Норвич» по итогам этого розыгрыша Чемпионшипа сумеет вернуться в АПЛ. За семь туров до конца первенства он идет первым, имея запас перед третьим местом в 15 очков.

На текущий момент у «канареек» 11-матчевая безспроигрышная серия в чемпионате, в которых она девять раз одерживала виктории и дважды сыграл вничью. Шесть из девяти викторий были добыты «всухую».

Отметим, что оба мировых исхода пришлись на два минувших тура, где они сперва поделили очки на своей территории с «Блэкберном», а затем на выезде расписали ничью с «Престоном» (по 1:1).

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42 из 84 общих баллов «Норвич» заработал на своей арене, выиграв 12 встреч при шести мировых исходах и одном фиаско. Разница мячей в этих играх составляет 27:10.

«Хаддерсфилд»

«Хаддерсфилду» еще предстоит отстаивать свое место в Чемпионшипе. Сейчас он в турнирной таблице идет на 18 строке, оторвавшись от зоны вылета на восемь баллов.

У «терьеров» на данный момент 5-матчевая беспроигрышная серия , где они четыре раза сыграли вничью, а также выиграли одну встречу, обыграв на выезде КПР (1:0) еще 13 марта.

После этого они расписали мировую с «Шеффилд Уэнсдей» на выезде, а в минувшем туре поделили очки с «Брентфордом» на своем стадионе. Обе игры завершились с одинаковым счетом по 1:1.

Только 14 из 43 баллов «Хаддерсфилд» заработал на выезде, выиграв три поединка, пять раз сыграв вничью и потерпев 11 поражений. Разница мячей составляет в этих поединках 16:34.

В первом круге «Норвич» одолел «Хаддерсфилд» на его поле со счетом 1:0.

Прогноз и ставка на «Норвич» — «Хаддерсфилд»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Норвича» предлагают — 1.46.

На викторию «Хаддерсфилда» дают — 7.20, ничья оценена — в 4.70.

Учитывая сильную игру на своем поле и невысокую результативность лидера первенства, в этой игре рекомендуем поставить на такой исход — 1Х + ТМ 2,5.