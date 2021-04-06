В матче четвертьфинала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет с дортмундской «Боруссией» на стадионе «Этихад». Первая игра этой пары состоится 6 апреля в 22:00 мск. «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Сити»

«Горожане» продолжают показывать то, что они в хорошей форме. Их победная серия 5 матчей. С начала года команда Гвардиолы провел 24 матча и выиграла 23 из них.

После международной паузы хозяева подтвердили свою готовность к матчу с «Боруссией», обыграв в чемпионате Англии «Лестер» со счетом 2:0. Перед этим с таким же счетом «Манчестер Сити» обыгрывал «Эвертон» в Кубке Англии и «Боруссию» М в 1/8 Лиги чемпионов.

У «Шейхов» серия из четырех матчей без пропущенных голов. В Лиге чемпионов у них всего один пропущенный мяч за весь розыгрыш.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Дома «Ман Сити» выиграл все четыре домашних матча в Лиге чемпионов, забивая при этом не менее двух голов.

«Боруссия» Дортмунд

Результаты «Шмелей» стали значительно хуже. Они смогли выиграть лишь в одном из пяти последних выступлений с учетом всех турниров. Речь идет о поединке с «Гертой» (2:0)

В остальных случаях было 2 ничьи и 2 поражения. «Боруссия» разошлась миром с «Кельном» и «Севильей» (2:2). Также команда проиграла «Айнтрахту» 1:2 и «Баварии» 2:4.

В прошлом раунде дортмундская «Боруссия» прошла «Севилья» благодаря победе в первой встрече со счетом 3:2. Это была пятая победа гостей в 8 матчах Лиги чемпионов этого сезона. Также отметим, что дортмундцы пропускали в четырех последних матчах турнира.

Пока что в лазарете числятся Джейдон Санчо, Дэн-Аксель Загаду и Аксель Витцель.

Прогноз на матч

Победа «Манчестер Сити» выставлена с коэффициентом 1.40. На «Боруссию» Д букмекеры предлагают коэффициент 7.80. Ничья оценивается цифрой 5.20.

«Ман Сити» сейчас на пике своей формы. «Боруссия» испытала серьезные проблемы в матче с «Севильей». В игре с таким грандом их точно не избежать.

«Сити» свой гол забьет однозначно. «Боруссия» много пропускала в последних поединках. При этом отметим, что с 2021 года команда не уходит с поля без забитых голов. Предлагаем поставить на обе забьют за 1.79.

В 6 из 7 матчей «Ман Сити» побеждал, причем с отрывом более чем в один гол. На победу «Горожан» с форой -1.5 можно поставить с коэффициентом 2.08.