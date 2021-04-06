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    Проблемы «Боруссии» в обороне могут сыграть с ней злую шутку

    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д. Прогноз (к. 1.79) на Лигу чемпионов, 1/4 финала, 6 апреля 2021 года

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    Серхио Агуэро
    В матче четвертьфинала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет с дортмундской «Боруссией» на стадионе «Этихад». Первая игра этой пары состоится 6 апреля в 22:00 мск. «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала 06 Апреля 2021 года
    Манчестер Сити
  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 22:00 Боруссия Д Боруссия Д
  • Дортмунд
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    Коэффициенты на матч
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  • 1.40
  • X
  • 5.35
  • 2
  • 8.00
  • Ставка!
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    «Манчестер Сити»

    «Горожане» продолжают показывать то, что они в хорошей форме. Их победная серия 5 матчей. С начала года команда Гвардиолы провел 24 матча и выиграла 23 из них.

    После международной паузы хозяева подтвердили свою готовность к матчу с «Боруссией», обыграв в чемпионате Англии «Лестер» со счетом 2:0. Перед этим с таким же счетом «Манчестер Сити» обыгрывал «Эвертон» в Кубке Англии и «Боруссию» М в 1/8 Лиги чемпионов.

    У «Шейхов» серия из четырех матчей без пропущенных голов. В Лиге чемпионов у них всего один пропущенный мяч за весь розыгрыш.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Дома «Ман Сити» выиграл все четыре домашних матча в Лиге чемпионов, забивая при этом не менее двух голов.

    «Боруссия» Дортмунд

    Результаты «Шмелей» стали значительно хуже. Они смогли выиграть лишь в одном из пяти последних выступлений с учетом всех турниров. Речь идет о поединке с «Гертой» (2:0)

    В остальных случаях было 2 ничьи и 2 поражения. «Боруссия» разошлась миром с «Кельном» и «Севильей» (2:2). Также команда проиграла «Айнтрахту» 1:2 и «Баварии» 2:4.

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    • В прошлом раунде дортмундская «Боруссия» прошла «Севилья» благодаря победе в первой встрече со счетом 3:2. Это была пятая победа гостей в 8 матчах Лиги чемпионов этого сезона. Также отметим, что дортмундцы пропускали в четырех последних матчах турнира.

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    Прогноз на матч

    Победа «Манчестер Сити» выставлена с коэффициентом 1.40. На «Боруссию» Д букмекеры предлагают коэффициент 7.80. Ничья оценивается цифрой 5.20.

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    «Ман Сити» сейчас на пике своей формы. «Боруссия» испытала серьезные проблемы в матче с «Севильей». В игре с таким грандом их точно не избежать.

    «Сити» свой гол забьет однозначно. «Боруссия» много пропускала в последних поединках. При этом отметим, что с 2021 года команда не уходит с поля без забитых голов. Предлагаем поставить на обе забьют за 1.79.

    В 6 из 7 матчей «Ман Сити» побеждал, причем с отрывом более чем в один гол. На победу «Горожан» с форой -1.5 можно поставить с коэффициентом 2.08.

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