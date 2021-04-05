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    «Орлы» «всухую» одолеют команду из низов

    «Бенфика» — «Маритиму». Прогноз и ставка (к. 1.73) на футбол, чемпионат Португалии, 4 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бенфика» — «Маритиму»
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    Харис Сеферович
    В Лиссабоне на стадионе «Эштадиу да Луж» в рамках 25-го тура чемпионата Португалии по футболу «Бенфика» сыграет с «Маритиму». Встреча состоится 4 апреля и начнется в 21:00 по мск. «Бенфика» — «Маритиму»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 05 Апреля 2021 года
    Бенфика
  • Лиссабон
    •  Бенфика 21:00 Маритиму Маритиму
  • Фуншал
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.18
  • X
  • 7.00
  • 2
  • 16.00
  • Ставка!
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    «Бенфика»

    В турнирной таблице португальской Примейры «Бенфика» идет только третьей. У нее на счету 51 балл и сильное отставание от лидера, а четвертое место находится на расстоянии одного пункта.

    На данный момент у «орлов» 5-матчевая победная серия с учетом всех турниров, где они не пропустили ни одного гола. В рамках чемпионата за этот период они провели четыре встречи.

    В своей последней проведенной игре первенства клуб из Лиссабона нанес поражение конкуренту за медали «Браге» на ее арене со счетом 2:0, а перед этим с таким же результатом он одолел дома «Боавишту».

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    На своем поле «Бенфика» набрала 29 очков из 51, выиграв девять встреч при двух мировых исходах и всего одном поражении, разница забитых и пропущенных — 22:8.

    «Маритиму»

    За последние десять встреч чемпионата страны «Маритиму» не проиграл только в двух из них. Еще в конце зимы он расписал мировую с «Портимоненси» (0:0) в гостях и обыграл 12 марта «Насьонал» (2:1) также на выезде.

    В остальных восьми поединках клуб из Фуншала неизменно уступал и в пяти играх даже не забивал. В своей последней проведенной игре Примейры он был дома разгромлен «Фамаликаном» — 0:4.

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    • С 21 набранным пунктом «Львов Мадейры» делят последние три места в турнирной таблице, но от безопасной строки они отстают всего лишь на один балл.

    На чужих полях «Маритиму» смог разжиться 13 баллами из 21 общего. Было добыто четыре виктории, один раз состоялась мировая и семь раз команда уступала, разница мячей — 14:17.

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    В первом круге «Бенфика» одолела «Маритиму» на его арене со счетом 2:1, а в прошлом сезоне они обменялись домашними викториями — 4:0 и 0:1.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают ощутимый перевес хозяевам: победа «Бенфики» — 1.18, победа «Маритиму» — 18.00, ничья — 7.50.

    Учитывая как тяжело даются забитые мячи клубу из Фуншала, то прогнозируем в данном поединке «сухую» викторию хозяев. Наша ставка на эту встречу — «Бенфика» победит и не пропустит.

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    Прогноз и ставка на матч «Бенфика» — «Маритиму» 05.04.2021 в 21:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.73.
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