В рамках 33-го тура второго испанского дивизиона «Альбасете» на своей арене сразится с «Эспаньолом». Встреча состоится 4 апреля и начнется в 17:00 по мск. «Альбасете» — «Эспаньол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Альбасете»

«Альбасете» — главный аутсайдер Сегунды. Сейчас у коллектива 29 набранных очков и предпоследняя позиция в турнирной таблице. От спасительной строки он отстает на четыре пункта.

«Сыровары» за последние девять игр чемпионата одержали только одну викторию, когда 22 марта смогли на своей арене одолеть «Картахену» со счетом 2:0. Также в этот период они дважды сыграли вничью и потерпели шесть поражений.

Двое из них пришлись на последние игровые дни первенства, где они уступили «Жироне» (1:2) в гостях, с двумя голами в уже дополнительное время, и «Кастельону» дома (0:1).

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17 из 29 очков «Альбасете» набрал на своей территории, выиграв четыре встречи при пяти мировых исходах и семи фиаско, разница забитых и пропущенных — 13:16.

«Эспаньол»

С 64 набранными очками «Эспаньол» сейчас находится на первой позиции в турнирной таблице Сегунды, опережая вторую строку по дополнительным показателям, а от третьего места оторвавшись на четыре балла.

К данному поединку «попугаи» подходят с 9-матчевой беспроигрышной серией в рамках чемпионата страны, в которой они расписали четыре мировые и вышли победителями из пяти игр.

Три из викторий были в последних трех игровых днях, где каталонцы обыграли 3:1 на выезде «Кастельон», а также на своей арене по 4:0 разгромили «Логроньес» и «Фуэнлабраду».

Клуб из Барселоны на выезде в текущем розыгрыше Сегунды разжился 26 очками, победив в семи случаях, а также пять раз сыграв вничью и потерпев четыре фиаско, разница мячей — 22:13.

В первом круге «Эспаньол» дома разгромил «Альбасете» со счетом 3:0.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Эспаньола» предлагают — 1.59.

На викторию «Альбасете» дают — 6.58, ничья оценена — в 3.74.

Похоже на то, что «попугаи» сходу вернутся в Примеру. Прогнозируем в данной встрече викторию гостей минимум в один мяч. Наша ставка — П2 с форой (-1).