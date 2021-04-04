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    «Алавес» с «Сельтой» сообразят на двоих после перерыва?

    «Алавес» — «Сельта». Прогноз, ставка (к. 1.65) на футбол, Примера, 4 апреля 2021 года

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    Яго Аспас
    «Алавес» сыграет на своем поле с «Сельтой» в рамках 29-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 4 апреля, начало — в 15:00 мск. «Алавес» — «Сельта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 04 Апреля 2021 года
    Алавес
  • Витория
    •  Алавес 15:00 Сельта Сельта
  • Виго
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.20
  • 2
  • 2.50
  • Ставка!
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    «Алавес»

    «Алавес» усиленно бьется за выживание в Примере. Команда осела на 19 месте в турнирной таблице, однако от спасительной 17 позиции отстает лишь на 2 пункта.

    Вот только команда крайне слабо действует у ворот соперников — всего 23 гола в 28 матчах. Это — один из худших в лиге показателей.

    В минувшем туре «Алавес» выступил достойно. Правда, несмотря на старание и усердие, команда на выезде уступила лидеру «Атлетико» (1:0).

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    Поединки против «Сельты» для «Алавеса» проходят крайне непросто. В двух последних верх брали футболисты из Виго.

    «Сельта»

    «Сельта» за выживание уже давно не борется. Сейчас команда из Виго серьезно улучшила свои результаты, поднявшись с самого дна на 11 место.

    В активе у «Сельты» на текущий момент 34 очка. Причем атакует команда лучше, чем обороняется — разница мячей 35:43.

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    • «Сельта» в минувшем туре дома по всем статьям уступила мадридскому «Реалу» (1:3). Впрочем, свои очки команда берет более-менее стабильно.

    Пора бы улучшать собственную статистику и лидеру атак «Сельты» Яго Аспасу. Всего 9 забитых мячей в 24 матчах — слабовато для опытного мастера.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Сельту» за 2.55, на ничью за 3.30, а на «Алавес» — за 2.92

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    Хозяева постараются разжиться очками в свете борьбы за сохранение места в элите.

    «Сельта» имеет в своем составе нескольких опытных атакующих исполнителей, так что явно настроена на успех.

    Обе команды часто допускают ошибки в обороне, что наверняка произойдет и на сей раз. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.65

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