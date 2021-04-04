«Алавес» сыграет на своем поле с «Сельтой» в рамках 29-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 4 апреля, начало — в 15:00 мск. «Алавес» — «Сельта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Алавес»

«Алавес» усиленно бьется за выживание в Примере. Команда осела на 19 месте в турнирной таблице, однако от спасительной 17 позиции отстает лишь на 2 пункта.

Вот только команда крайне слабо действует у ворот соперников — всего 23 гола в 28 матчах. Это — один из худших в лиге показателей.

В минувшем туре «Алавес» выступил достойно. Правда, несмотря на старание и усердие, команда на выезде уступила лидеру «Атлетико» (1:0).

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

Поединки против «Сельты» для «Алавеса» проходят крайне непросто. В двух последних верх брали футболисты из Виго.

«Сельта»

«Сельта» за выживание уже давно не борется. Сейчас команда из Виго серьезно улучшила свои результаты, поднявшись с самого дна на 11 место.

В активе у «Сельты» на текущий момент 34 очка. Причем атакует команда лучше, чем обороняется — разница мячей 35:43.

«Сельта» в минувшем туре дома по всем статьям уступила мадридскому «Реалу» (1:3). Впрочем, свои очки команда берет более-менее стабильно.

Пора бы улучшать собственную статистику и лидеру атак «Сельты» Яго Аспасу. Всего 9 забитых мячей в 24 матчах — слабовато для опытного мастера.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Сельту» за 2.55, на ничью за 3.30, а на «Алавес» — за 2.92

Хозяева постараются разжиться очками в свете борьбы за сохранение места в элите.

«Сельта» имеет в своем составе нескольких опытных атакующих исполнителей, так что явно настроена на успех.

Обе команды часто допускают ошибки в обороне, что наверняка произойдет и на сей раз. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.65