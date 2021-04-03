В субботу, 3 апреля, «Лестер» на своем поле примет «Манчестер Сити» в рамках 30-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на арене «Кинг Пауэр», начнется в 19:30 по московскому времени. «Лестер» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лестер»

«Лестер» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея на своем счету 56 очков.

В 29 сыгранных турах «лисы» одержали 17 побед, пять раз сыграли вничью и потерпели семь поражений.

В марте команда Брендана Роджерса поделила очки с «Бернли» (1:1), а также обыграла «Брайтон» (2:1) и «Шеффилд Юнайтед» (5:0).

Также «Лестер» успел выйти в полуфинал Кубка Англии, одержав победу над «Манчестер Юнайтед» (3:1).

После травм у «лис» восстанавливаются Джеймс Джастин, Уэс Морган, Харви Барнс, Джеймс Мэддисон и Дженгиз Ундер.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги с 71 набранным баллом.

На счету подопечных Пепа Гвардиолы 22 победы, пять ничьих и три поражения в 30 сыгранных турах.

В марте «горожане» обыграли «Вулверхэмптон» (4:1), «Саутгемптон» (5:2) и «Фулхэм» (3:0), но уступили «Манчестер Юнайтед» (0:2). Также они вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов, пройдя «Боруссию» Менхенгладбах (2:0 и 2:0), и в полуфинал Кубка Англии, оказавшись сильнее «Эвертона» (2:0).

Серьезных кадровых проблем у «Манчестер Сити» в настоящее время нет.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Манчестер Сити» — 1.57, победа «Лестера» — 6.00, ничья — 4.30.

Как известно, в сентябре прошлого года «лисы» разгромили нынешнего лидера АПЛ на его же поле со счетом 5:2. Однако с тех пор многое изменилось, и команда Гвардиолы стала на порядок лучше играть в обороне.

Более того, «Сити» сейчас выступает так, как никогда ранее при испанском специалисте, поэтому претендует на завоевание всех четырех трофеев в этом сезоне.

«Лестер» — крепкий орешек, но гости крайне мотивированы, чтобы взять реванш. Наш прогноз и ставка — «победа "Манчестер Сити" с форой -1» за 1.96.

Спрогнозировать точный счет довольно сложно, но допускаем, что мы получим что-то вроде 1:3.