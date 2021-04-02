ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мяч Лиги чемпионовНеожиданные проблемы реформы Лиги чемпионов Эрлинг ХоланнКейн, Холанн или Мбаппе? Кто заменит Агуэро в «Манчестер Сити»? Словакия — РоссияПомутнение в Трнаве. Россия пропустила два нелепых гола и потеряла лидерство в группе
  • 00:21
    • Испания дома переиграла Косово
  • 00:14
    • Италия без особых усилий победила Литву
  • 23:47
    • Германия проиграла Северной Македонии
  • 22:31
    • Чорлука покинет «Локомотив» после окончания сезона
  • 21:32
    • Известны все участники четвертьфинала молодежного Евро-2020
  • 20:57
    • Молодежная сборная России с разгромным счетом проиграла Дании
  • 00:06
    • Гол Кейна помог Англии обыграть Польшу
    Все новости спорта

    Кто улучшит позиции в зоне плей-офф?

    «Барнсли» — «Рединг». Прогноз, ставка (к. 3.00) на футбол, Чемпионшип, 2 апреля 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Барнсли Прогнозы на Рединг
    Прогноз и ставки на «Барнсли» — «Рединг»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Барнсли» идет на пятом месте
    «Барнсли» сыграет на своем поле с «Редингом» в рамках 39-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 2 апреля, начало — в 19:30 мск. «Барнсли» — «Рединг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Чемпионшип 02 Апреля 2021 года
    Барнсли
  • Англия. Чемпионшип
    •  Барнсли 19:30 Рединг Рединг
  • Англия. Чемпионшип
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.25
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 3.30
  • Ставка!
    •

    «Барнсли»

    У «Барнсли» на счету находится 64 балла после 38 встреч, с которыми он идет на пятой строке в турнирной таблице, что в зоне плей-офф.

    До прошлого тура в рамках Чемпионшипа «шахтеры» не уступали на протяжении последних 12 встреч. Началась эта серия с двух мировых результатов, после чего они выиграли семь последующих встреч.

    Затем после домашней ничьей 0:0 с «Дерби Каунти» команда снова одержала две победы — над «Борнмутом» (3:2) и «Уикомбом» (3:1).

    Все прогнозы на футбол

    В прошлом туре коллектив проиграл дома «Шеффилд Уэнсдей» со счетом 1:2. Тем не менее, отрыв от седьмой строчки вне зоны плей-офф составляет пять очков.

    «Рединг»

    «Рединг» в данный момент находится в зоне плей-офф повышения, на шестом месте. От второй позиции, дающей прямой билет в АПЛ, он отстает на 13 баллов.

    Еще недавно у «бисквитов» была 4-матчевая беспроигрышная серия, в которой они набрали десть пунктов, выиграв три матча при одной ничейном исходе.

  • Трансферный дайджест. 23-29 марта
  • Переберется ли хавбек ЦСКА в Европу, вернется ли бомбардир «Интера» в Лондон, удержит ли «Арсенал» нападающего и другие трансферные новости последних дней
  • 29/03/2021

    • Сперва в этом отрезке они поочередно одолели на выезде «Ротерхэм» (1:0), а также на своей арене «Блэкберн» (1:0) и «Шеффилд Уэнсдей» (3:0), а накануне расписали мировую с «Ноттингемом» (1:1) в гостях.

    В позапрошлом туре клуб потерпел выездное поражение от «Бирмингем Сити» (1:2). В предыдущем поединке чемпионата он снова не выиграл, сыграв вничью с КПР (1:1).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,30.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan

    Успех гостей оценивается в 3,30, тогда как ничья — в 3,20.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 3,00.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.68
  • Прогноз на матч Эспаньол — Фуэнлабрада
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Мальорка — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.25
  • Экспресс дня 1 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Сарагоса — Картахена
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Клипперс — Денвер
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  2.64
  • Прогноз на матч Краснодар-2 — Чертаново
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Престон — Норвич
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Уотфорд — Шеффилд Уэнсдей
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Неман — Динамо Брест
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Доменико Тедеско
  • После Тедеско. Десять тренеров для «Спартака»
    • 02:44 27/03/2021     Артем Дзюба
  • Ответ хейтерам. Дзюба вывел сборную России в лидеры группы
    • 20:56 27/03/2021     Константин Кучаев
  • Трансферный дайджест. 23-29 марта
    • 22:05 29/03/2021
    Прогноз и ставка на матч «Барнсли» — «Рединг» 02.04.2021 в 19:30. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 3.00.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры