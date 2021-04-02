«Барнсли» сыграет на своем поле с «Редингом» в рамках 39-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 2 апреля, начало — в 19:30 мск. «Барнсли» — «Рединг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барнсли»

У «Барнсли» на счету находится 64 балла после 38 встреч, с которыми он идет на пятой строке в турнирной таблице, что в зоне плей-офф.

До прошлого тура в рамках Чемпионшипа «шахтеры» не уступали на протяжении последних 12 встреч. Началась эта серия с двух мировых результатов, после чего они выиграли семь последующих встреч.

Затем после домашней ничьей 0:0 с «Дерби Каунти» команда снова одержала две победы — над «Борнмутом» (3:2) и «Уикомбом» (3:1).

Все прогнозы на футбол

В прошлом туре коллектив проиграл дома «Шеффилд Уэнсдей» со счетом 1:2. Тем не менее, отрыв от седьмой строчки вне зоны плей-офф составляет пять очков.

«Рединг»

«Рединг» в данный момент находится в зоне плей-офф повышения, на шестом месте. От второй позиции, дающей прямой билет в АПЛ, он отстает на 13 баллов.

Еще недавно у «бисквитов» была 4-матчевая беспроигрышная серия, в которой они набрали десть пунктов, выиграв три матча при одной ничейном исходе.

Сперва в этом отрезке они поочередно одолели на выезде «Ротерхэм» (1:0), а также на своей арене «Блэкберн» (1:0) и «Шеффилд Уэнсдей» (3:0), а накануне расписали мировую с «Ноттингемом» (1:1) в гостях.

В позапрошлом туре клуб потерпел выездное поражение от «Бирмингем Сити» (1:2). В предыдущем поединке чемпионата он снова не выиграл, сыграв вничью с КПР (1:1).

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,30.

Успех гостей оценивается в 3,30, тогда как ничья — в 3,20.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 3,00.