ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Интер» мчится к скудеттоСерия А: остановит ли кто-то «Интер», и кто удивит? Натан ЧенКосмический Чен и заветная квота. Россияне не добыли медалей на ЧМ, но решили свою задачу Артем ДзюбаОтвет хейтерам. Дзюба вывел сборную России в лидеры группы
  • 01:24
    • Голландия упустила победу над немцами на молодежном Евро
  • 22:26
    • Синицина и Кацалапов — чемпионы мира в танцах на льду
  • 01:15
    • Молодежные сборные Испании и Италии сыграли вничью в матче с тремя удалениями
  • 00:52
    • Чехия и Бельгия обменялись голами в отборе ЧМ-2022
  • 00:43
    • Португалия и Сербия сыграли вничью в отборочном матче ЧМ-2022
  • 21:54
    • Гол Пашалича принес Хорватии победу над Кипром в отборочном матче ЧМ-2022
  • 21:53
    • Голландия обыграла Латвию в отборе ЧМ-2022, Турция разгромила Норвегию
    Все новости спорта

    Снова будет обмен голами?

    «Фуэнлабрада» — «Мальорка». Прогноз, ставка (к. 2.07) на футбол, чемпионат Испании, 29 марта 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Мальорку
    Прогноз и ставки на «Фуэнлабрада» — «Мальорка»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игрок «Мальорки»
    В понедельник, 29 марта, в 31-м туре испанской Сегунды «Фуэнлабрада» на своем поле сразится с «Мальоркой». Начало игры — в 22:00 по мск. «Фуэнлабрада» — «Мальорка»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Сегунда 29 Марта 2021 года
    Фуэнлабрада
  • Фуэнлабрада
    •  Фуэнлабрада 22:00 Мальорка Мальорка
  • Пальма-де-Мальорка
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.20
  • X
  • 2.90
  • 2
  • 2.50
  • Ставка!
    •

    «Фуэнлабрада»

    «Фуэнлабрада» с 39 набранными пунктами разместилась на 13 позиции в турнирной таблице Сегунды, отставая на десять очков от зоны плей-офф.

    В минувшем туре команда из пригорода Мадрида смогла нанести выездное поражение «Леганесу» со счетом 2:0. Этой викторией она прервала свою 4-матчевая безвыигрышную серию.

    В этот период «Фуэнла» сперва три раза сыграла вничью, а затем уступила, проиграв на своем поле «Лас- Пальмасу» (1:2) . Отметим, что за последние девять встреч первенства она два раза выиграла и раз уступила, а остальные шесть встреч завершила миром.

    Все прогнозы на футбол

    В родных стенах «Фуэнлабрада» в текущем чемпионате разжилась всего 16 очками из 39 общих. Она выиграла только дважды, десять раз сыграла вничью и трижды проиграла, разница мячей — 12:13.

    «Мальорка»

    «Мальорка» с 61 набранным баллом делит первое место с «Эспаньолом» во втором испанском дивизионе, но имеет игру в запасе, а третью строку опережает на пять пунктов.

    В прошлом туре первенства островитяне на своей арене не смогли одолеть «Овьедо», сыграв 0:0, а игровым днем ранее они на выезде уступили хихонскому «Спотингу» со счетом 0:2.

  • Примера: кто станет чемпионом, а кто еще может удивить?
  • Какую концовку подарит чемпионат Испании?
  • 25/03/2021

    • Перед этим «киноварные» выиграли шесть из семи игр чемпионата, а также один раз проиграли. Фиаско в этот период состоялось в родных стенах от главного конкурента — «Эспаньола» (1:2).

    В гостях «Мальорка» в этом розыгрыше Сегунды потерпела только одну неудачу, еще девять поединков она выиграла и четыре раза сыграла вничью, забила 15 мячей, а пропустила только шесть голов.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan

    В первом круге «Мальорка» дома неожиданно проиграла «Фуэнлабрада» со счетом 2:3, а следом и в Кубке страны уступила, но по пенальти, основное и дополнительное время завершилось 2:2.

    Прогноз и ставка на «Фуэнлабрада» — «Мальорка»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Мальорки» — 2.64, победа «Фуэнлабрады» — 3.20, ничья — 2.82.

    Так как в очных встречах в последнее время эти команды забивали друг друга, то и от этого поединка также ждем обмена результативными ударами. Наш прогноз и ставка — обе забьют: да.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.80
  • Прогноз на матч Томь — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 11:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Енисей — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Оренбург — Велес
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Спартак-2 — Текстильщик
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Иртыш — Шинник
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Динамо Брянск — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Чертаново — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Чайка — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Алания — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч Синнер — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Медведев — Попырин
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Волгарь
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Казахстан — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Мальта — Россия
  • Ходьба с мячом. Россия едва не потеряла очки на Мальте
    • 02:33 25/03/2021     Никола Влашич
  • Трансферный дайджест. 16-22 марта
    • 21:38 22/03/2021     Молодежный Евро пройдет в два этапа
  • Молодежный Евро-2021: кто сыграет, каковы шансы России и главные звезды турнира
    • 12:57 24/03/2021
    Прогноз и ставка на матч «Фуэнлабрада» — «Мальорка» 29.03.2021 в 22:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 2.07.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры