В понедельник, 29 марта, в 31-м туре испанской Сегунды «Фуэнлабрада» на своем поле сразится с «Мальоркой». Начало игры — в 22:00 по мск. «Фуэнлабрада» — «Мальорка»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фуэнлабрада»

«Фуэнлабрада» с 39 набранными пунктами разместилась на 13 позиции в турнирной таблице Сегунды, отставая на десять очков от зоны плей-офф.

В минувшем туре команда из пригорода Мадрида смогла нанести выездное поражение «Леганесу» со счетом 2:0. Этой викторией она прервала свою 4-матчевая безвыигрышную серию.

В этот период «Фуэнла» сперва три раза сыграла вничью, а затем уступила, проиграв на своем поле «Лас- Пальмасу» (1:2) . Отметим, что за последние девять встреч первенства она два раза выиграла и раз уступила, а остальные шесть встреч завершила миром.

Все прогнозы на футбол

В родных стенах «Фуэнлабрада» в текущем чемпионате разжилась всего 16 очками из 39 общих. Она выиграла только дважды, десять раз сыграла вничью и трижды проиграла, разница мячей — 12:13.

«Мальорка»

«Мальорка» с 61 набранным баллом делит первое место с «Эспаньолом» во втором испанском дивизионе, но имеет игру в запасе, а третью строку опережает на пять пунктов.

В прошлом туре первенства островитяне на своей арене не смогли одолеть «Овьедо», сыграв 0:0, а игровым днем ранее они на выезде уступили хихонскому «Спотингу» со счетом 0:2.

Перед этим «киноварные» выиграли шесть из семи игр чемпионата, а также один раз проиграли. Фиаско в этот период состоялось в родных стенах от главного конкурента — «Эспаньола» (1:2).

В гостях «Мальорка» в этом розыгрыше Сегунды потерпела только одну неудачу, еще девять поединков она выиграла и четыре раза сыграла вничью, забила 15 мячей, а пропустила только шесть голов.

В первом круге «Мальорка» дома неожиданно проиграла «Фуэнлабрада» со счетом 2:3, а следом и в Кубке страны уступила, но по пенальти, основное и дополнительное время завершилось 2:2.

Прогноз и ставка на «Фуэнлабрада» — «Мальорка»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Мальорки» — 2.64, победа «Фуэнлабрады» — 3.20, ничья — 2.82.

Так как в очных встречах в последнее время эти команды забивали друг друга, то и от этого поединка также ждем обмена результативными ударами. Наш прогноз и ставка — обе забьют: да.