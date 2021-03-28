Швейцария сыграют на своем поле с Литвой в рамках 2-го тура квалификации к Чемпионату мира-2022. Матч пройдет 28 марта, начало — в 21:45 мск. Швейцария — Литва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Швейцария

Швейцария нынешний отборочный турнир начала с победы. На выезде команда уверенно одолела сборную Болгарии (1:3).

Швейцарцы опасны всегда. Вот и нынешний отборочный цикл наверняка пройдет под знаком борьбы за лидерство между Италией и командой из страны лучшего сыра, часов и банков.

С литовцами Швейцария пересекалась трижды. Причем все три свидания завершились в пользу швейцарцев.

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Вероятно, в этом поединке хозяева будут активно атаковать с первых минут. Например, как в матче стартового тура с Болгарией.

Литва

Литва только стартует в квалификации на Мундиаль. Вот только вряд ли прибалтийская сборная сможет побороться за одно из двух первых мест.

А вот выступить достойно литовцам вполне по силам. Правда, для этого нужно устранить старые проблемы в обороне.

Стартовать литовцам предстоит сразу же матчем против одного из фаворитов группы. Не самый лучший вариант, но таковы они, причуды календаря.

Скорее всего, Литва в итоге уступит. Между тем, у гостей наверняка будут шансы забить, и в итоге они уступят с разницей не более, чем в три мяча.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Швейцарию за 1.05, на ничью за 15.00, а на Литву — за 50.00

Швейцария наверняка будет атаковать активно с первых минут, однако вполне может обойтись парочкой голов.

Гости будут биться за свой престиж, так что постараются уступить хотя бы не крупно.

Литовцы наверняка проанализировали матч соперника в первом туре, и разгрома допустить не должны. Наши прогноз и ставка — Фора Литвы +3.25 с коэффициентом 1.67