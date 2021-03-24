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    Норвегия не оставит шансов Гибралтару

    Гибралтар — Норвегия. Прогноз, ставка (к. 1.73) на матч квалификации на ЧМ-2022 24 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на Гибралтар — Норвегия
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    Норвегия может побороться за второе место в группе
    В поединке 1-го тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года сборная Гибралтара сыграет с командой Норвегии. Матч начнется в 22:45 мск на стадионе «Виктория». Гибралтар — Норвегия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа G 24 Марта 2021 года
    Гибралтар
  • ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа G
    •  Гибралтар 22:45 Норвегия Норвегия
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    Гибралтар

    Сборная Гибралтара попала в группу G, где кроме ее грядущего соперника также сыграют команды Латвии, Черногории, Нидерландов и Турции. Напрямую в финальную часть выйдет победитель квинтета, а второе место дает право на плей-офф.

    Пиренейцы показывают неплохие результаты, как для команды такого уровня. В шести предыдущих поединках они одержали две победы и дважды сыграли вничью.

    Прошлый турнир коллектив провел в четвертом дивизионе Лиги наций, где выиграл свою группу выше Лихтенштейна и Сан-Марино и повысился в классе.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    В двух предыдущих поединках, которые пришлись как раз на Лигу наций, Гибралтар сыграл вничью Сан-Марино (0:0) и Лихтенштейн (1:1).

    Норвегия

    Сборной Норвегии вряд ли суждено выиграть квинтет отбора на ЧМ-2022, с учетом того, что там же оказались Нидерланды, но за вторую строчку вполне может побороться.

    В своем предыдущем турнире, Лиге наций, команда заняла второе место в квартете второго дивизиона, уступив Австрии и опередив Северную Ирландию и Румынию.

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  • 13/10/2020

    • На сегодня у скандинавов три победы в шести предыдущих поединках. При этом проиграли они в двух встречах.

    Тем не менее, стоит отметить, что в 18 прошлых матчах сборная Норвегии проиграла трижды, а победила в 10 предыдущих играх.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,01.

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    Успех хозяев поля оценивается в 51,00, тогда как ничья — в 17,00.

    Наши прогноз и ставка — тотал больше 3,5 голов за 1,73.

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