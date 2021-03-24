В поединке 1-го тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года сборная Гибралтара сыграет с командой Норвегии. Матч начнется в 22:45 мск на стадионе «Виктория». Гибралтар — Норвегия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Гибралтар

Сборная Гибралтара попала в группу G, где кроме ее грядущего соперника также сыграют команды Латвии, Черногории, Нидерландов и Турции. Напрямую в финальную часть выйдет победитель квинтета, а второе место дает право на плей-офф.

Пиренейцы показывают неплохие результаты, как для команды такого уровня. В шести предыдущих поединках они одержали две победы и дважды сыграли вничью.

Прошлый турнир коллектив провел в четвертом дивизионе Лиги наций, где выиграл свою группу выше Лихтенштейна и Сан-Марино и повысился в классе.

Все прогнозы на ЧМ-2022

В двух предыдущих поединках, которые пришлись как раз на Лигу наций, Гибралтар сыграл вничью Сан-Марино (0:0) и Лихтенштейн (1:1).

Норвегия

Сборной Норвегии вряд ли суждено выиграть квинтет отбора на ЧМ-2022, с учетом того, что там же оказались Нидерланды, но за вторую строчку вполне может побороться.

В своем предыдущем турнире, Лиге наций, команда заняла второе место в квартете второго дивизиона, уступив Австрии и опередив Северную Ирландию и Румынию.

На сегодня у скандинавов три победы в шести предыдущих поединках. При этом проиграли они в двух встречах.

Тем не менее, стоит отметить, что в 18 прошлых матчах сборная Норвегии проиграла трижды, а победила в 10 предыдущих играх.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,01.

Успех хозяев поля оценивается в 51,00, тогда как ничья — в 17,00.

Наши прогноз и ставка — тотал больше 3,5 голов за 1,73.