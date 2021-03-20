«Вальядолид» сыграет на своем поле с «Севильей» в рамках 28-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 20 марта, начало — в 23:00 мск. «Вальядолид» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вальядолид»

«Вальядолид» не знает поражений три поединка кряду, которые пришлись на чемпионат Испании. Правда, только в одном из них была победа — над «Хетафе» (2:1).

Перед этим коллектив дал бой гранду. Дома команда минимально уступила мадридскому «Реалу» с результатом 0:1.

Хорошую форму подтверждает и то, что в предыдущих пяти поединках была зафиксирована только одно поражение — от того же королевского клуба.

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И все же, команда занимает 16 место в турнирной таблице с 26 очками в активе. Отрыв от зоны вылета составляет всего три балла.

«Севилья»

После поражения от «Боруссии» Дортмунд в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов у «Севильи» начались проблемы. В следующих пяти матчах команда Хулена Лопетеги одержала только одну победу.

На прошлой неделе «Севилья» вылетела из Кубка Испании, проиграв «Барселоне» в ответном матче 1/2 финала. За несколько дней до этого «рохибланкос» играли с каталонцами в рамках Ла Лиги — и тоже уступили.

Затем андалузцы потерпели поражение от «Эльче» (1:2). В ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов команда сыграла вничью с «Дортмундом» (2:2) и вылетела из турнира.

И все же, безвыигрышная серия клуба прервалась в прошлом туре Примеры, где в дерби был обыгран «Бетис» (1:0), после чего в отложенном матче был повержен «Эльче» (2:0).

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,91.

Успех хозяев поля оценивается в 4,60, тогда как ничья — в 3,25.

Наши прогноз и ставка — «Севилья» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,37.