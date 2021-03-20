«Шальке» сыграет на своем поле с «Боруссией» М в рамках 26-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 20 марта, начало — в 20:30 мск. «Шальке» — «Боруссия» Менхенгладбах: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шальке»

«Шальке» сейчас занимает последнее 18 место в турнирной таблице. Никакие перестановки на ходу успеха не приносят, и, видимо, вылета команде не избежать.

Вот и последний свой матч команда провела неудачно. «Шальке» на выезде был буквально разбит вдребезги «Вольфсбургом» (5:0). Полный аллес!

Отставание от стыкового 16 места выглядит внушительно — 11 очков. Да и как его отыграешь, если в 25 поединках «кобальтовые» умудрились пропустить уже 66 мячей. Это крах!

Все прогнозы на Бундеслигу

«Шальке» слабовато играет с «жеребцами». Из пяти последних очных поединков в активе у команды значится лишь одна виктория при трех коллизиях.

«Боруссия» Менхенгладбах

Гладбахцы в Бундеслиге явно выступают ниже собственных возможностей. Видимо, команда не смогла равномерно распределить силы и на чемпионат, и на Лигу чемпионов.

В активе у «жеребцов» только 33 очка и 10 место. К тому же в 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссия» М вылетела от «Манчестер Сити», дважды уступив англичанам (оба раза — по 2:0).

В минувшем туре Бундеслиги «Боруссия» М уступила «Аугсбургу» (3:1). По такой диспозиции важно будет хотя бы попытаться подняться в первую шестерку, что выглядит маловероятным.

В матче первого круга гладбахцы, тогда несшиеся на всех парах, легко переиграли «Шальке» (4:1). Вполне реально выиграть и в этот раз, но для этого придется очень постараться.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Боруссию» М за 1.48, на ничью за 4.60, а на «Шальке» — за 6.60

«Кобальтовым», кажется, не поможет уже ничего. Слишком уж проблемно выглядит команда.

Гости пребывают не в лучшем психологическом состоянии, и наверняка планируют улучшить себе настроение победой.

Оборона хозяев частенько представляет собой настоящий проходной двор, что наверняка найдет свое подтверждение и в этом поединке. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.67