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    «Шальке» — «Боруссия» Менхенгладбах. Прогноз, ставка (к. 1.67) на футбол, Бундеслига, 20 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Шальке» — «Боруссия» Менхенгладбах
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    Рами Бенсебайни
    «Шальке» сыграет на своем поле с «Боруссией» М в рамках 26-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 20 марта, начало — в 20:30 мск. «Шальке» — «Боруссия» Менхенгладбах: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 20 Марта 2021 года
    Шальке 04
  • Гельзенкирхен
    •  Шальке 04 20:30 Боруссия М Боруссия М
  • Мёнхенгладбах
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    Коэффициенты на матч
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  • 1.50
  • Ставка!
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    «Шальке»

    «Шальке» сейчас занимает последнее 18 место в турнирной таблице. Никакие перестановки на ходу успеха не приносят, и, видимо, вылета команде не избежать.

    Вот и последний свой матч команда провела неудачно. «Шальке» на выезде был буквально разбит вдребезги «Вольфсбургом» (5:0). Полный аллес!

    Отставание от стыкового 16 места выглядит внушительно — 11 очков. Да и как его отыграешь, если в 25 поединках «кобальтовые» умудрились пропустить уже 66 мячей. Это крах!

    Все прогнозы на Бундеслигу

    «Шальке» слабовато играет с «жеребцами». Из пяти последних очных поединков в активе у команды значится лишь одна виктория при трех коллизиях.

    «Боруссия» Менхенгладбах

    Гладбахцы в Бундеслиге явно выступают ниже собственных возможностей. Видимо, команда не смогла равномерно распределить силы и на чемпионат, и на Лигу чемпионов.

    В активе у «жеребцов» только 33 очка и 10 место. К тому же в 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссия» М вылетела от «Манчестер Сити», дважды уступив англичанам (оба раза — по 2:0).

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  • 15/03/2021

    • В минувшем туре Бундеслиги «Боруссия» М уступила «Аугсбургу» (3:1). По такой диспозиции важно будет хотя бы попытаться подняться в первую шестерку, что выглядит маловероятным.

    В матче первого круга гладбахцы, тогда несшиеся на всех парах, легко переиграли «Шальке» (4:1). Вполне реально выиграть и в этот раз, но для этого придется очень постараться.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Боруссию» М за 1.48, на ничью за 4.60, а на «Шальке» — за 6.60

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    «Кобальтовым», кажется, не поможет уже ничего. Слишком уж проблемно выглядит команда.

    Гости пребывают не в лучшем психологическом состоянии, и наверняка планируют улучшить себе настроение победой.

    Оборона хозяев частенько представляет собой настоящий проходной двор, что наверняка найдет свое подтверждение и в этом поединке. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.67

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